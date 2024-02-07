atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Новосибирец работает водителем мусоровоза

Новосибирский водитель мусоровоза рассказал о съемках в проекте Богомолова

7 февраля 2024, 10:36
Фото: МУП «САХ»
Новосибирец работает водителем мусоровоза

Водитель мусоровоза из Новосибирска рассказал детали съемок в «Голосах страны»

Житель Новосибирска Влад Черкасов, водитель мусоровоза МУП «САХ» стал участником проекта режиссера Константина Богомолова «Голоса страны», рассказывающего о простых россиянах. Водитель мусоровоза будет персонажем одного из моноспектаклей.

Кураторы проекта нашли Влада Черкасова через соцсети. Мужчина до последнего момента отказывался участвовать.

«Когда мне написали, подумал, что меня разводят. Обращались к моим братьям, дочке, затем вышли на меня. Переписывался, но контакты не давал. В итоге прочитали описание и решили однозначно будем участвовать», — рассказал новосибирец Om1.ru.

31 января домой к Черкасовым приехала съемочная группа. Режиссер Надя Кубалайт сняла как повседневную работу, так и домашние хлопоты. После премьеры всех двенадцати моноспектаклей выйдет фильм, в котором покажут и новосибирцев.

Константин Богомолов поставит спектакль о водителе мусоровоза МУП «САХ» Новосибирска
Узнать подробнее

Влад Черкасов начал работать водителем мусоровоза в 1990-е годы. Сейчас он трудится в муниципальном предприятии «САХ». Помимо семейной тенденции, желание пойти в профессию вызвала стабильность в работе.

«Хорошая зарплата, жилье. Платят, сколько заработаешь. Примерно 70 тысяч выходит», — отметил Влад Черкасов.

У Влада двое детей: 25-летний сын и 16-летняя дочь. Однако сын не продолжил семейные традиции семьи и подался в другую профессию.

В Новосибирске отправили на переработку 930 новогодних елок
Узнать подробнее
Читайте также:
МУП «САХ» в Новосибирске заставил Дарта Вейдера заниматься переработкой мусораСпектакль о жизни после войны убрали из репертуара Музыкального театра в Новосибирске «Почему он не сидит?»: в Совете отцов раскритиковали режиссера «Мастера и Маргариты»
#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Спектакль#Проект#Режиссер#Александр Ляхов
Подпишитесь
Новосибирцы требуют закрыть Союз отцов — создана петиция
Сегодня, 11:06
Новосибирские следователи опровергли информацию о мертвом мальчике в плавках
Сегодня, 08:21
В мэрии Новосибирска рассказали о планах строительства на месте ДК Клары Цеткин
Сегодня, 07:24
Скандальный новосибирский «Небар» после публичного секса проверит прокуратура
Сегодня, 04:25
Бастрыкин потребовал отчитаться об убийстве хирурга в Новосибирске
Сегодня, 01:41
Союз отцов в Новосибирске намерен закрыть «Подземку» — ее назвали сатанинским местом
Вчера, 08:40