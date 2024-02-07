Новосибирский водитель мусоровоза рассказал о съемках в проекте Богомолова

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Кураторы проекта нашли Влада Черкасова через соцсети. Мужчина до последнего момента отказывался участвовать.
«Когда мне написали, подумал, что меня разводят. Обращались к моим братьям, дочке, затем вышли на меня. Переписывался, но контакты не давал. В итоге прочитали описание и решили — однозначно будем участвовать», — рассказал новосибирец Om1.ru.
31 января домой к Черкасовым приехала съемочная группа. Режиссер Надя Кубалайт сняла как повседневную работу, так и домашние хлопоты. После премьеры всех двенадцати моноспектаклей выйдет фильм, в котором покажут и новосибирцев.
Влад Черкасов начал работать водителем мусоровоза в 1990-е годы. Сейчас он трудится в муниципальном предприятии «САХ». Помимо семейной тенденции, желание пойти в профессию вызвала стабильность в работе.
«Хорошая зарплата, жилье. Платят, сколько заработаешь. Примерно 70 тысяч выходит», — отметил Влад Черкасов.
У Влада двое детей: 25-летний сын и 16-летняя дочь. Однако сын не продолжил семейные традиции семьи и подался в другую профессию.