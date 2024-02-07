Новосибирцам предложили выбрать название площади перед цирком из одного варианта

Опрос проводят с 7 по 14 февраля на портале «Госуслуги». Вопрос всего один: «Присвоить наименование озелененной территории по ул. Челюскинцев между цирком, Нарымским сквером и Вознесенским собором — Никольская площадь?» Варианты ответа — «да», «нет» и «затрудняюсь ответить».