Новосибирцам предложили выбрать название площади перед цирком из одного варианта

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Такое предложение поступило в мэрию из Новосибирской епархии.
Опрос проводят с 7 по 14 февраля на портале «Госуслуги». Вопрос всего один: «Присвоить наименование озелененной территории по ул. Челюскинцев между цирком, Нарымским сквером и Вознесенским собором — Никольская площадь?» Варианты ответа — «да», «нет» и «затрудняюсь ответить».
Ранее мэрия опубликовала дизайн-проект, как будет выглядеть Нарымский сквер в Новосибирске. Обсуждения проекта завершены.
К 130-летию Новосибирска летом-2023 на этой площадке установили памятник небесного покровителя города Николая Чудотворца.
В 2023 году благоустроили площадь между цирком, Вознесенским собором и Нарымским сквером. Следующий этап — благоустройство Нарымского сквера.