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Published Сегодня, 05:41

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Updated Сегодня, 06:19

Новосибирцам предложили выбрать название площади перед цирком из одного варианта

Новосибирцам предложили выбрать название площади перед цирком из одного варианта

7 февраля 2024, 05:41
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Власти Новосибирска предложили назвать территорию на улице Челюскинцев, ограниченную Нарымским сквером, цирком и Вознесенским собором, Никольской площадью. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба городской мэрии. Горожанам предстоит лишь согласиться или не согласиться с предложенным вариантом.

Такое предложение поступило в мэрию из Новосибирской епархии.

Опрос проводят с 7 по 14 февраля на портале «Госуслуги». Вопрос всего один: «Присвоить наименование озелененной территории по ул. Челюскинцев между цирком, Нарымским сквером и Вознесенским собором — Никольская площадь?» Варианты ответа — «да», «нет» и «затрудняюсь ответить».

Ранее мэрия опубликовала дизайн-проект, как будет выглядеть Нарымский сквер в Новосибирске. Обсуждения проекта завершены.

К 130-летию Новосибирска летом-2023 на этой площадке установили памятник небесного покровителя города Николая Чудотворца.

Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

В 2023 году благоустроили площадь между цирком, Вознесенским собором и Нарымским сквером. Следующий этап — благоустройство Нарымского сквера.

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#Общество#Новосибирск#Госуслуги#Опрос#Цирк#Нарымский сквер#Площадь#Алёна Рогонова#Вознесенский собор
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