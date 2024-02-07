Новосибирцам рассказали, как обнаружить рак кожи

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на специалистов из Cancer Research UK, помочь в актуальной диагностике сможет кожа. Если на теле обнаруживаются незаживающие ранки (особенно с шершавыми и болезненными болячками), язвы, шишки, красные пятна (которые могут сильно чесаться) и даже родинки, следует сразу же обратиться к врачу.