atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Важно обратиться к врачу по поводу незначительных изменений на коже

Новосибирцам рассказали, как обнаружить рак кожи

7 февраля 2024, 08:53
Фото: 1MI
Важно обратиться к врачу по поводу незначительных изменений на коже

Специалисты сообщили новосибирцам способы выявления рака кожи

Онкологические заболевания могут иметь самые тяжелые последствия для здоровья, вплоть до летального исхода. Поэтому крайне важно обращать внимание на самые незначительные изменения в организме.

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на специалистов из Cancer Research UK, помочь в актуальной диагностике сможет кожа. Если на теле обнаруживаются незаживающие ранки (особенно с шершавыми и болезненными болячками), язвы, шишки, красные пятна (которые могут сильно чесаться) и даже родинки, следует сразу же обратиться к врачу.

Для лучшего результата стоит измерить все подозрительные образования и сделать фотографии. Это поможет медику быстрее диагностировать болезнь на ранней стадии.

Напомним, что в Новосибирске пятилетней девочке удалили паразитарную кисту из головы.

В Новосибирске пятилетней девочке удалили паразита из мозга
Узнать подробнее
Читайте также:
Рак выявили врачи почти у 13 тысяч новосибирцев — печальная статистика онкологаНовосибирец стал первым пациентом с донорским сердцем, которого вылечили от ракаВ Новосибирской области растет заболеваемость раком кожи
#Новосибирск#Новосибирская область#Здоровье#Здравоохранение#Онкология#Александр Ляхов#Рак
Подпишитесь
Союз отцов в Новосибирске намерен закрыть «Подземку» — ее назвали сатанинским местом
Вчера, 08:40
В Ленинском районе Новосибирска построят станцию метро «Заводская»
Вчера, 08:49
«Одинок, но прекрасен»: преподаватель Никиты Кологривого рассказал о своем ученике
Вчера, 09:49
Крупный застройщик хочет запатентовать имя новосибирского блогера — кому это выгодно
Вчера, 11:03
«Снег должен быть убран!» — работу УК раскритиковал глава Новосибирска
Вчера, 06:13
Открытие IKEA в Новосибирске откладывается: названы новые сроки
Вчера, 08:13