Новосибирцам рассказали, как обнаружить рак кожи

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на специалистов из Cancer Research UK, помочь в актуальной диагностике сможет кожа. Если на теле обнаруживаются незаживающие ранки (особенно с шершавыми и болезненными болячками), язвы, шишки, красные пятна (которые могут сильно чесаться) и даже родинки, следует сразу же обратиться к врачу.
Для лучшего результата стоит измерить все подозрительные образования и сделать фотографии. Это поможет медику быстрее диагностировать болезнь на ранней стадии.
Напомним, что в Новосибирске пятилетней девочке удалили паразитарную кисту из головы.