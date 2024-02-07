Новосибирцы больше года не могут привить детей от кори

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В регионе сложилась парадоксальная ситуация. В то время, как Минздрав рапортует о наличии вакцины от кори, в детских поликлиниках врачи заявляют об отсутствии необходимого количества доз. Из-за этого многие родители не могут привить детей больше года.
«Жду пять месяцев, когда ребенка привьют от кори и паротита. Педиатр и медсестра говорят, что поставки бывают, но их очень мало и колоть нечего. В медчате просят только контакты. Воз и ныне там», — рассказала Сибкрай.ru сибирячка Зоя Антонова.
По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, закупка вакцин против кори и паротита осуществляется согласно календарю прививок. Их распределение производится пропорционально между медицинскими организациями.
«На январь 2024 года для Городской клинической поликлиники №22 было распределено по 80 доз „Вактривира“, „Дивакцины“, а также моновакцины для профилактики паротита. 31 января 2024 года в Новосибирскую область осуществлена очередная поставка „Вактривира“ в количестве 4 770 доз, весь объем распределен во все государственные медицинские организации, осуществляющие иммунизацию детского населения, в том числе в поликлинику №22 в количестве 180 доз», — заявили в Минздраве.
В дальнейшем поставки вакцин планируются до конца мая. Привьют ли всех детей от кори, пока неизвестно.
Напомним, что новосибирский врач призвала активно прививаться от коклюша.