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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Желащим привить ребенка не хватает доз

Новосибирцы больше года не могут привить детей от кори

7 февраля 2024, 14:05
Фото: 1MI
Желащим привить ребенка не хватает доз

Новосибирцы утверждают о дефиците прививок от кори и паротита

В России создалась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по кори. Только за три квартала 2023 года было зафиксировано 7 тысяч случаев заболеваемости. Однако в Новосибирске желающие привить ребенка не могут дождаться вакцины.

В регионе сложилась парадоксальная ситуация. В то время, как Минздрав рапортует о наличии вакцины от кори, в детских поликлиниках врачи заявляют об отсутствии необходимого количества доз. Из-за этого многие родители не могут привить детей больше года.

«Жду пять месяцев, когда ребенка привьют от кори и паротита. Педиатр и медсестра говорят, что поставки бывают, но их очень мало и колоть нечего. В медчате просят только контакты. Воз и ныне там», — рассказала Сибкрай.ru сибирячка Зоя Антонова.
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По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, закупка вакцин против кори и паротита осуществляется согласно календарю прививок. Их распределение производится пропорционально между медицинскими организациями.

«На январь 2024 года для Городской клинической поликлиники №22 было распределено по 80 доз „Вактривира“, „Дивакцины“, а также моновакцины для профилактики паротита. 31 января 2024 года в Новосибирскую область осуществлена очередная поставка „Вактривира“ в количестве 4 770 доз, весь объем распределен во все государственные медицинские организации, осуществляющие иммунизацию детского населения, в том числе в поликлинику №22 в количестве 180 доз», — заявили в Минздраве.

В дальнейшем поставки вакцин планируются до конца мая. Привьют ли всех детей от кори, пока неизвестно.

Напомним, что новосибирский врач призвала активно прививаться от коклюша.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Вакцина#Здравоохранение#Прививка#Александр Ляхов
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