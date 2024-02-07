Новосибирцы требуют закрыть Союз отцов — создана петиция

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Петиция на специализированном сайте Change.org появилась после требования Союза отцов закрыть лофт-парк «Подземка». В тексте обращения автор выражает недовольство работой организации.
«Я, как и многие жители Новосибирска, устал от деятельности группы „Союз отцов“. Эта организация не занимается общественной деятельностью, а только запрещает концерты, общественные места, которые только по их мнению являются неправильными. Они выступают доносчиками, нарушая принципы свободы слова и личного выбора. Их активность порождает напряжение в обществе и подрывает доверие к системе», — заявляет автор петиции.
Он также ссылается на опрос Росстат. По его словам, большинство опрошенных горожан неудовлетворены итогами работы общественников. Это только подтверждает необходимость закрытия организации.
В обращении отмечается, что, по данным Росстат, большинство опрошенных выразили недовольство работой общественников.
За четыре часа, на момент публикации петиция собрала 184 подписи.
Напомним, после обращений Союза отцов в Новосибирске не раз отменялись концерты и другие мероприятия. В последнем высказывании общественники призвали закрыть лофт-парк «Подземка», где вскоре планируют провести концерт группы «Полматери», который отменили по просьбе Союза в 2022 году.