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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Сергей Майоров

Новосибирцы требуют закрыть Союз отцов — создана петиция

7 февраля 2024, 11:06
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Сергей Майоров

Петиция с требованием закрыть Союз отцов появилась в Новосибирской области

Житель Новосибирска создал петицию с требованием закрыть общественную организацию Союз отцов. По его словам, большинство граждан недовольны ее деятельностью.

Петиция на специализированном сайте Change.org появилась после требования Союза отцов закрыть лофт-парк «Подземка». В тексте обращения автор выражает недовольство работой организации.

«Я, как и многие жители Новосибирска, устал от деятельности группы „Союз отцов“. Эта организация не занимается общественной деятельностью, а только запрещает концерты, общественные места, которые только по их мнению являются неправильными. Они выступают доносчиками, нарушая принципы свободы слова и личного выбора. Их активность порождает напряжение в обществе и подрывает доверие к системе», — заявляет автор петиции.

Он также ссылается на опрос Росстат. По его словам, большинство опрошенных горожан неудовлетворены итогами работы общественников. Это только подтверждает необходимость закрытия организации.

За несколько часов петиция собрала почти 200 подписейЗа несколько часов петиция собрала почти 200 подписей
За несколько часов петиция собрала почти 200 подписей
Фото: скриншот Change.org

В обращении отмечается, что, по данным Росстат, большинство опрошенных выразили недовольство работой общественников.

За четыре часа, на момент публикации петиция собрала 184 подписи.

Напомним, после обращений Союза отцов в Новосибирске не раз отменялись концерты и другие мероприятия. В последнем высказывании общественники призвали закрыть лофт-парк «Подземка», где вскоре планируют провести концерт группы «Полматери», который отменили по просьбе Союза в 2022 году.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Петиция#Союз отцов#Алина Гурицкая
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