Новосибирцы требуют закрыть Союз отцов — создана петиция

Напомним, после обращений Союза отцов в Новосибирске не раз отменялись концерты и другие мероприятия. В последнем высказывании общественники призвали закрыть лофт-парк «Подземка», где вскоре планируют провести концерт группы «Полматери», который отменили по просьбе Союза в 2022 году.