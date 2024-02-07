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Published Сегодня, 02:20

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Updated Сегодня, 02:22

Какие болезни распространены

Самые частые болезни пациентов назвали в новосибирской клинике Мешалкина

7 февраля 2024, 02:20
Фото: Изображение Midjourney
Какие болезни распространены
Ишемия оказалась самым частым заболеванием, с которым пациенты обратились в Национальный медицинский исследовательский центр им. Е. Н. Мешалкина в 2023 году.

Второе место по частоте обращений в центр заняли болезни сердечно-сосудистой системы, их численность составила 5,84 тыс. случаев, пишет РБК Новосибирск.

Третьими по распространенности стали новообразования, количество обращений связанных с ними составило 4,46 тыс. случаев. Затем следуют врожденные аномалии системы кровообращения (2,08 тыс.) и заболевания сосудов головного мозга (1,49 тыс.)

За прошлый год специалисты НМИЦ провели 60 тысяч консультаций для пациентов различными способами: лично, через телемедицину и с использованием онлайн-запросов на сайте медицинского центра.

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#Новосибирск#Врач#Пациенты#Больница#Болезнь#Эмилия Губарева
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