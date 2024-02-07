Самые частые болезни пациентов назвали в новосибирской клинике Мешалкина

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Published Сегодня, 02:20
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Второе место по частоте обращений в центр заняли болезни сердечно-сосудистой системы, их численность составила 5,84 тыс. случаев, пишет РБК Новосибирск.
Третьими по распространенности стали новообразования, количество обращений связанных с ними составило 4,46 тыс. случаев. Затем следуют врожденные аномалии системы кровообращения (2,08 тыс.) и заболевания сосудов головного мозга (1,49 тыс.)
За прошлый год специалисты НМИЦ провели 60 тысяч консультаций для пациентов различными способами: лично, через телемедицину и с использованием онлайн-запросов на сайте медицинского центра.