Скандальный новосибирский «Небар» после публичного секса проверит прокуратура

Новосибирцы неоднократно делились в соцсетях шокирующими видео из «Небара». На роликах были запечатлены обнаженные девушки, развратные действия в сторону них и другое. Общественность каждый раз ужасалась увиденным. Депутат Заксобрания Александр Аверкин обратился в прокуратуру из-за нарушений правовых норм и морально-нравственных устоев общества, пишет Сибкрай.