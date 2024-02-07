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Бар слишком «провокационный»

Скандальный новосибирский «Небар» после публичного секса проверит прокуратура

7 февраля 2024, 04:25
Фото: 2ГИС
Бар слишком «провокационный»

Скандальный новосибирский «Небар» проверит прокуратура

В заведении «Небар» в Новосибирске, где часто происходят события, выходящие за рамки общественных норм и ценностей, была организована проверка прокуратурой.

Новосибирцы неоднократно делились в соцсетях шокирующими видео из «Небара». На роликах были запечатлены обнаженные девушки, развратные действия в сторону них и другое. Общественность каждый раз ужасалась увиденным. Депутат Заксобрания Александр Аверкин обратился в прокуратуру из-за нарушений правовых норм и морально-нравственных устоев общества, пишет Сибкрай.

После последнего скандала с половым актом на барной стойке, «Небар» объявил о проведении первой «постной» вечеринки, где будет предложен только хлеб и вода, а также духовные практики.

Глава Союза отцов Новосибирской области, Сергей Майоров, также высказал Atas.info свое мнение о скандальном заведении и призвал Следственный комитет и прокуратуру принять меры. Заведение предложили закрыть.

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#Новосибирск#Скандал#Прокуратура#Проверка#Нарушения#Вечеринка#Эмилия Губарева#18+#Союз отцов#Заведение
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