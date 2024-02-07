Скандальный новосибирский «Небар» после публичного секса проверит прокуратура

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Новосибирцы неоднократно делились в соцсетях шокирующими видео из «Небара». На роликах были запечатлены обнаженные девушки, развратные действия в сторону них и другое. Общественность каждый раз ужасалась увиденным. Депутат Заксобрания Александр Аверкин обратился в прокуратуру из-за нарушений правовых норм и морально-нравственных устоев общества, пишет Сибкрай.
После последнего скандала с половым актом на барной стойке, «Небар» объявил о проведении первой «постной» вечеринки, где будет предложен только хлеб и вода, а также духовные практики.
Глава Союза отцов Новосибирской области, Сергей Майоров, также высказал Atas.info свое мнение о скандальном заведении и призвал Следственный комитет и прокуратуру принять меры. Заведение предложили закрыть.