Стало известно, что мешает строительству поликлиники №27 в Новосибирске

Поликлиника будет предоставлять услуги для около 30 тысяч человек. Общая площадь шестиэтажного здания составит более 11 тысяч кв. метров, с возможностью обслуживать до 658 посещений в смену. Здесь установлено около 520 единиц медицинского оборудования. Предполагается, что объект будет сдан в эксплуатацию в июне текущего года.