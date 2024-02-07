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Почему не достроят поликлинику

Стало известно, что мешает строительству поликлиники №27 в Новосибирске

7 февраля 2024, 01:17
Фото: ГК «ВИС»
Почему не достроят поликлинику

Поликлинику №27 не могут достроить в Новосибирске из-за отсутствия ливневки

Задержки в строительстве поликлиники №27 в Новосибирске вызваны «внешними обстоятельствами», о чем рассказала компания «ВИС», ответственная за строительство.

В ГК «ВИС» уточнили, что причины незавершения работ связаны с неконтролируемыми факторами. Например, из-за отсутствия ливневки.

На данный момент, строительство поликлиники №27 оценивается на 88% завершенности. В здании уже установлено медицинское оборудование, включая МРТ, СКТ, рентген и другие инструменты.

Поликлиника будет предоставлять услуги для около 30 тысяч человек. Общая площадь шестиэтажного здания составит более 11 тысяч кв. метров, с возможностью обслуживать до 658 посещений в смену. Здесь установлено около 520 единиц медицинского оборудования. Предполагается, что объект будет сдан в эксплуатацию в июне текущего года.

ГК «ВИС» назвала причину срыва сроков строительства поликлиники в Новосибирске
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#Новосибирск#Строительство#Поликлиника#Группа ВИС#Эмилия Губарева
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