Стало известно, что мешает строительству поликлиники №27 в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
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В ГК «ВИС» уточнили, что причины незавершения работ связаны с неконтролируемыми факторами. Например, из-за отсутствия ливневки.
На данный момент, строительство поликлиники №27 оценивается на 88% завершенности. В здании уже установлено медицинское оборудование, включая МРТ, СКТ, рентген и другие инструменты.
Поликлиника будет предоставлять услуги для около 30 тысяч человек. Общая площадь шестиэтажного здания составит более 11 тысяч кв. метров, с возможностью обслуживать до 658 посещений в смену. Здесь установлено около 520 единиц медицинского оборудования. Предполагается, что объект будет сдан в эксплуатацию в июне текущего года.