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Планировалось, что лоукостер начнет работу летом 2022 года

В авиакомпании S7 опровергли возрождение проекта лоукостера Citrus

7 февраля 2024, 01:33
Фото: 1MI
Планировалось, что лоукостер начнет работу летом 2022 года
Регистрацию нескольких доменных имен с названием планировавшейся бюджетной авиакомпании объяснили объединением двух юридических лиц в рамках S7 Group

Пресс-служба S7 Group в ответ на запрос редакции Atas.Info подтвердила регистрацию АО «Авиакомпания Сибирь» доменных имен lowcostcitrus.ru, citrus-low-cost.ru, citrus-s7.ru и цитрусавиа.рф. Однако это не связано с действиями по возобновлению проекта по созданию бюджетного авиаперевозчика Citrus.

«В рамках объединения двух юридических лиц холдинга S7 Group — ООО „Глобус“ и АО „Авиакомпания Сибирь“ — прошла техническая передача доменов, ранее зарегистрированных на компанию „Глобус“. Вопрос о возобновлении проекта лоукостера Citrus не рассматривается, в текущей ситуации это невозможно», — говорится в ответе авиакомпании.

По первоначальным планам, бюджетный перевозчик Citrus, который предполагалось создать на базе «Глобуса», входящего в S7 Group, должен был начать работу летом 2022 года. Предполагалось, что новый бюджетный перевозчик будет выполнять рейсы между регионами в облет Москвы на самолетах Airbus A320neo. Однако из-за введения западных санкций после начала СВО проект так и не был запущен.

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#Транспорт#Новосибирск#S7#Лоукостер#Авиаперевозки
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