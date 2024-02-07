В авиакомпании S7 опровергли возрождение проекта лоукостера Citrus

По первоначальным планам, бюджетный перевозчик Citrus, который предполагалось создать на базе «Глобуса», входящего в S7 Group, должен был начать работу летом 2022 года. Предполагалось, что новый бюджетный перевозчик будет выполнять рейсы между регионами в облет Москвы на самолетах Airbus A320neo. Однако из-за введения западных санкций после начала СВО проект так и не был запущен.