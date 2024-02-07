В авиакомпании S7 опровергли возрождение проекта лоукостера Citrus

Posted Сегодня, 01:33
Published Сегодня, 01:33
Modified Сегодня, 01:33
Updated Сегодня, 01:33
Пресс-служба S7 Group в ответ на запрос редакции Atas.Info подтвердила регистрацию АО «Авиакомпания Сибирь» доменных имен lowcostcitrus.ru, citrus-low-cost.ru, citrus-s7.ru и цитрусавиа.рф. Однако это не связано с действиями по возобновлению проекта по созданию бюджетного авиаперевозчика Citrus.
«В рамках объединения двух юридических лиц холдинга S7 Group — ООО „Глобус“ и АО „Авиакомпания Сибирь“ — прошла техническая передача доменов, ранее зарегистрированных на компанию „Глобус“. Вопрос о возобновлении проекта лоукостера Citrus не рассматривается, в текущей ситуации это невозможно», — говорится в ответе авиакомпании.
По первоначальным планам, бюджетный перевозчик Citrus, который предполагалось создать на базе «Глобуса», входящего в S7 Group, должен был начать работу летом 2022 года. Предполагалось, что новый бюджетный перевозчик будет выполнять рейсы между регионами в облет Москвы на самолетах Airbus A320neo. Однако из-за введения западных санкций после начала СВО проект так и не был запущен.