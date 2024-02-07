В мэрии Новосибирска рассказали о планах строительства на месте ДК Клары Цеткин

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В 2023 году управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска разработано техническое задание на разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации благоустройства территории, ограниченной жилыми домами по ул. Котовского, 17 и 2-й переулком Пархоменко, 5, сообщили в мэрии в ответ на запрос редакции Atas.Info.
Техзадание предполагает обустройство зеленой зоны с ландшафтным дизайном и строительство спортивной площадки. Стоимость работ будет определена после разработки и утверждения проекта.
«В настоящее время ведется сбор коммерческих предложений от проектных бюро. Ориентировочный срок заключения договора на проектирование — март 2024 года. Дизайн-проект будет презентован горожанам и проведены общественные обсуждения ориентировочно в мае 2024 года. Реализовать проект запланировано до октября 2024 года», — рассказали в управлении по благоустройству общественных пространств.
Для строительства сквера необходимо провести перезонирование земельного участка, сделав разрешенным видом его использования размещение объектов спорта и благоустройства, добавили в мэрии.