В мэрии Новосибирска рассказали о планах строительства на месте ДК Клары Цеткин

В 2023 году управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска разработано техническое задание на разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации благоустройства территории, ограниченной жилыми домами по ул. Котовского, 17 и 2-й переулком Пархоменко, 5, сообщили в мэрии в ответ на запрос редакции Atas.Info.