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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 08:13

Сносить здание начали в первых числах февряля

В мэрии Новосибирска рассказали о планах строительства на месте ДК Клары Цеткин

7 февраля 2024, 07:24
Фото: atas.info
Сносить здание начали в первых числах февряля

Что и когда появится на месте ДК Клары Цеткин в Новосибирске

В мэрии рассказали подробности о том, как планируется распорядиться земельным участком во дворе дома на Котовского, 17 после сноса авариного здания бывшего дома культуры

В 2023 году управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска разработано техническое задание на разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации благоустройства территории, ограниченной жилыми домами по ул. Котовского, 17 и 2-й переулком Пархоменко, 5, сообщили в мэрии в ответ на запрос редакции Atas.Info.

Техзадание предполагает обустройство зеленой зоны с ландшафтным дизайном и строительство спортивной площадки. Стоимость работ будет определена после разработки и утверждения проекта.

«В настоящее время ведется сбор коммерческих предложений от проектных бюро. Ориентировочный срок заключения договора на проектирование — март 2024 года. Дизайн-проект будет презентован горожанам и проведены общественные обсуждения ориентировочно в мае 2024 года. Реализовать проект запланировано до октября 2024 года», — рассказали в управлении по благоустройству общественных пространств.

Для строительства сквера необходимо провести перезонирование земельного участка, сделав разрешенным видом его использования размещение объектов спорта и благоустройства, добавили в мэрии.

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