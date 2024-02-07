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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Обвиняемым избрана мера пресечения

В Новосибирске лжегазовщиков с Линейной продолжат судить 20 февраля

7 февраля 2024, 11:44
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Обвиняемым избрана мера пресечения

В Новосибирске сообщили дату следующего заседания по делу о взрыве на Линейной

В Новосибирске стала известна дата нового судебного заседания по делу о взрыве на Линейной, 39 в феврале 2023 года. Обвиняемым избрана мера пресечения.

В среду, 7 февраля в Заельцовском районном суде состоялось заседание, на котором была избрана мера пресечения, а также назначена дата открытого судебного заседания. Процесс намечен на 20 февраля в 14.00 дня.

«Также судом принято решение о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых на 6 месяцев, то есть до 29.07.2024», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Евгения Кавуна и Ирину Урбах обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и уничтожении чужого имущества. По версии обвинения, они могли повредить газовое оборудование в доме на Линейной, 39, что позже привело к взрыву.

Напомним, что на месте снесенного дома на Линейной появится Аллея Памяти.

В Новосибирске Аллею памяти построят рядом с рухнувшим домом на Линейной
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Александр Ляхов
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