В Новосибирске лжегазовщиков с Линейной продолжат судить 20 февраля

Евгения Кавуна и Ирину Урбах обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и уничтожении чужого имущества. По версии обвинения, они могли повредить газовое оборудование в доме на Линейной, 39, что позже привело к взрыву.