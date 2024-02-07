В Новосибирске лжегазовщиков с Линейной продолжат судить 20 февраля

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В среду, 7 февраля в Заельцовском районном суде состоялось заседание, на котором была избрана мера пресечения, а также назначена дата открытого судебного заседания. Процесс намечен на 20 февраля в 14.00 дня.
«Также судом принято решение о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых на 6 месяцев, то есть до 29.07.2024», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Евгения Кавуна и Ирину Урбах обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и уничтожении чужого имущества. По версии обвинения, они могли повредить газовое оборудование в доме на Линейной, 39, что позже привело к взрыву.
Напомним, что на месте снесенного дома на Линейной появится Аллея Памяти.