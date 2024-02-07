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Квартиры площадью больше 200 кв. метров — не такая и редкость для Новосибирска

Самая большая квартира за Уралом находится в Новосибирске

7 февраля 2024, 04:58
Фото: cian.ru
Квартиры площадью больше 200 кв. метров — не такая и редкость для Новосибирска
В новостройках СФО находится около 1,1 тысячи квартир и апартаментов площадью больше 100 кв. метров. Половина приходится на Новосибирск и прилегающих территорий (Краснообск, Кольцово, другие).

Самая большая квартира в СФО находится в Новосибирске в ЖК «Мылзавод», который возводит «Брусника». Площадь — 342,58 кв. метров, стоимость — 40,31 млн рублей (за кв. метр — 117 665 рублей). Ввод в эксплуатацию намечен на третий квартал 2024 года. Четырехкомнатная квартира с террасой расположена на третьем этаже 16-этажного дома.

Это самый высокий показатель в азиатской части страны. Более крупные объекты встречаются только в Москве, подмосковном Щелково, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре, — говорят эксперты.
Фото: cian.ru

Краснообск и Кольцово Новосибирской области заняли 7 и 8 места соответственно. В Краснообске это квартира площадью 169,01 кв. метров за 15 млн рублей. Объект находится в ЖК «Пшеница».

В Кольцово строят ЖК «Счастье в Кольцово», ввод намечен на четвертый квартал 2025 года. В нем находится одна из самых больших квартир в Сибири площадью 126,10 кв. метров стоимостью 12,67 млн рублей. В настоящий момент объявление снято с публикации.

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На втором месте рейтинга оказался Красноярск. Лидером по метражу из действующих предложений стала квартира площадью 266,3 кв. метров за 43,94 млн рублей. Жилье находится в ЖК «Суриков», сдача запланирована на первый квартал 2027 года.

3 место — у спутника Иркутска Шелехова. Квартира площадью 222,51 кв. метров за 12,68 млн рублей находится в ЖК «V квартал».

4 место — у Барнаула. В ЖК «Вышка» находится квартира площадью 210,08 кв. метров за 28,38 млн рублей. Ввести в эксплуатацию должны во втором квартале 2026 года.

Томск замыкает топ-5 самых просторных квартир в Сибири. Жилье площадью 178,90 кв. метров за 30,41 млн рублей находится в ЖК «Белозерский». Ввод в эксплуатацию — третий квартал 2025 года.

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#Экономика#Новосибирск#Недвижимость#Квартира#Новостройки#Кольцово#Краснообск#Алёна Рогонова#Брусника
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