Самая большая квартира за Уралом находится в Новосибирске

Самая большая квартира в СФО находится в Новосибирске в ЖК «Мылзавод», который возводит «Брусника». Площадь — 342,58 кв. метров, стоимость — 40,31 млн рублей (за кв. метр — 117 665 рублей). Ввод в эксплуатацию намечен на третий квартал 2024 года. Четырехкомнатная квартира с террасой расположена на третьем этаже 16-этажного дома.