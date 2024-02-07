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Подростки могли избить и изувечить знакомого

В Новосибирске подростка, обрезавшего волосы обидчику, оставят в СИЗО до апреля

7 февраля 2024, 13:00
Фото: 1MI
Подростки могли избить и изувечить знакомого

В Новосибирске избрали меру пресечения подросткам, отрезавшим волосы знакомому

В Новосибирске избрали меру пресечения несовершеннолетним, обвиняемым в хулиганстве и вымогательстве. Они могли отрезать волосы ножом своему знакомому из-за неприязненных отношений.

По решению Кировского районного суда одного из пятнадцатилетних обвиняемых заключили под стражу до 4 апреля. Другому фигуранту избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий.

«15-летнему подростку запрещено покидать в ночное время (с 22.00 до 6.00) жилище, посещать и участвовать в массовых мероприятиях, общаться с участниками уголовного дела, использовать телефонную связь и Интернет, приближаться ближе, чем на 100 метров к потерпевшему», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
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По данным следствия, вечером 21 января подростки могли напасть на своего знакомого, избив его и отрезав волосы ножом. Экзекуция могла быть вызвана неприязнью к потерпевшему.

Напомним, что в Новосибирске определили дату следующего заседания по взрыву на Линейной.

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