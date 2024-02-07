В Новосибирске создают сквер в честь известного композитора

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Сквер создадут на базе старой парковой зоны на площади более 1 га. Об этом 7 февраля сообщила вице-мэр Анна Терешкова. Проект благоустройства территории мэрия готовит совместно с компанией «Брусника».
Вице-мэр пообещала представить дизайн-проект «музыкального» сквера на портале «Зеленый Новосибирск».
Сейчас в сервисе 2ГИС территория указана как «Сквер „Авиатор“».
Справка
Эдуард Артемьев родился в 1937 году в Новосибирске.
Советский и российский композитор. Народный артист Российской Федерации, лауреат Государственных премий. Автор музыки более чем к 200 художественным, документальным и мультипликационным фильмам. Среди них ленты Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского.
Артемьев скончался в 2022 году в Москве от осложнений после пневмонии.