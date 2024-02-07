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Published Сегодня, 06:30

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Updated Сегодня, 06:37

В Новосибирске создают сквер имени композитора Эдуарда Артемьева

В Новосибирске создают сквер в честь известного композитора

7 февраля 2024, 06:30
Фото: Анна Терешкова

В Новосибирске создают сквер имени композитора Эдуарда Артемьева

Рядом с бывшим Городским аэропортом на улице Аэропорт, 20 появится сквер памяти легендарного композитора родом из Новосибирска Эдуарда Артемьева.

Сквер создадут на базе старой парковой зоны на площади более 1 га. Об этом 7 февраля сообщила вице-мэр Анна Терешкова. Проект благоустройства территории мэрия готовит совместно с компанией «Брусника».

Вице-мэр пообещала представить дизайн-проект «музыкального» сквера на портале «Зеленый Новосибирск».

Сейчас в сервисе 2ГИС территория указана как «Сквер „Авиатор“».

Будущий сквер, Эдуард Артемьев и Анна ТерешковаБудущий сквер, Эдуард Артемьев и Анна Терешкова
Будущий сквер, Эдуард Артемьев и Анна Терешкова
Фото: Анна Терешкова

Справка

Эдуард Артемьев родился в 1937 году в Новосибирске.

Советский и российский композитор. Народный артист Российской Федерации, лауреат Государственных премий. Автор музыки более чем к 200 художественным, документальным и мультипликационным фильмам. Среди них ленты Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского.

Артемьев скончался в 2022 году в Москве от осложнений после пневмонии.

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