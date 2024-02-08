Банду сутенеров «накрыли» в Новосибирске — сибирячки занимались проституцией 2 года

Она привлекала новых работников, работающих в сфере интимных услуг, через интернет, размещая объявления в социальных сетях. Банда продолжала свою деятельность до октября 2023 года, однако их «накрыли» правоохранители. Организатора банды поместили под домашний арест, еще пять фигурантов находятся под подпиской о невыезде. Уголовные дела направлены в Дзержинский районный суд для рассмотрения.