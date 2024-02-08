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Банду задержали

Банду сутенеров «накрыли» в Новосибирске — сибирячки занимались проституцией 2 года

8 февраля 2024, 02:43
Фото: 1MI
Банду задержали

Банду сутенеров раскрыли полицейские в Новосибирске

Жительница Новосибирска организовала бизнес с проституцией, который проработал почти два года. Подробности задержания и дела сообщили в ГУ МВД.

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела, связанного с организацией проституции. По данным МВД региона, 50-летняя женщина из Заельцовского района руководила незаконным бизнесом, устанавливала график работы и определяла виды услуг, предоставляемых клиентам.

В период с мая 2021 года по август 2023 года ее подопечные оказывали интимные услуги клиентам в различных заведениях, таких как отели, гостиницы и банные комплексы. Она также арендовала квартиру для своих работников, где ежедневно собирались администратор, водитель и «ночные бабочки».

Как задерживали бандуКак задерживали банду
Как задерживали банду
Фото: ГУ МВД

Она привлекала новых работников, работающих в сфере интимных услуг, через интернет, размещая объявления в социальных сетях. Банда продолжала свою деятельность до октября 2023 года, однако их «накрыли» правоохранители. Организатора банды поместили под домашний арест, еще пять фигурантов находятся под подпиской о невыезде. Уголовные дела направлены в Дзержинский районный суд для рассмотрения.

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