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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Мужчина уничтожил пулеметные расчеты противника

Бойца из Татарска представили к государственной награде за подавление позиций ВСУ

8 февраля 2024, 13:05
Фото: Народная газета (Татарский район)
Мужчина уничтожил пулеметные расчеты противника

Боец из НСО получил награду за уничтожение украинских расчетов

Житель Татарска Андрей представлен к государственной награде. Причиной стало огневое подавление позиций ВСУ.

Как сообщает интернет-издание Татарского района «Народная газета», боец смог обеспечить наступление штурмовых групп под артиллерийским огнем. Несмотря на постоянные обстрелы, Андрей уничтожил пулеметные расчеты и нескольких солдат ВСУ. Благодаря этому была выполнена боевая задача.

Новосибирец отправился в зону СВО год назад. Свой подвиг он совершил в январе нынешнего года.

Напомним, что минометчик с позывным «Куйбышев» трижды стал героем СВО.

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