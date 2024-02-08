Бойца из Татарска представили к государственной награде за подавление позиций ВСУ

Как сообщает интернет-издание Татарского района «Народная газета», боец смог обеспечить наступление штурмовых групп под артиллерийским огнем. Несмотря на постоянные обстрелы, Андрей уничтожил пулеметные расчеты и нескольких солдат ВСУ. Благодаря этому была выполнена боевая задача.