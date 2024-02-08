ДНК-паспорта получили посетители стенда Новосибирской области в День российской науки

В сфере науки и инноваций в Новосибирской области реализуется несколько прорывных проектов, нацеленных не только на обеспечение экономического роста Сибири, но и на скорейшее достижение технологического суверенитета всей страны. Один из ключевых — проект комплексной модернизации Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Его важнейшие объекты — центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», центр компетенций «Генетические технологии» и Новосибирский госуниверситет с обновленной исследовательской базой и кампусом мирового уровня. Разработки новосибирских ученых по ряду направлений — уникальны и не имеют аналогов в России и в мире. Они касаются, в частности, молекулярных исследований.