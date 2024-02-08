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Компенсацию выплатили собственникам 59 квартир

Лишившимся квартир на Линейной новосибирцам выплатили свыше 300 млн рублей

8 февраля 2024, 11:41
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Компенсацию выплатили собственникам 59 квартир

Стало известна сумма компенсаций новосибирцам за квартиры на Линейной

После взрыва бытового газа Налинейной, 39 9февраля 2023 года свое жилье потеряли 57 собственников. Сам дом было решено снести.

На данный момент между собственниками жилья и администрацией города Новосибирска заключены договоры о выплате компенсации за жилье с возможностью приобретения нового. Общая сумма выплат составила 331,3 миллиона рублей.

«В отношении одной квартиры соглашения не заключены по причине гибели собственников, в настоящее время идет процедура вступления в наследство», — цитирует precedent.tv пресс-центр мэрии.

Напомним, что обвиняемым в причастности к взрыву бытового газа на Линейной, 39 избрали меру пресечения.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Компенсация#Мэрия Новосибирска#Взрыв дома на ул. Линейной#Александр Ляхов
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