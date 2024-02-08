Лишившимся квартир на Линейной новосибирцам выплатили свыше 300 млн рублей

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
На данный момент между собственниками жилья и администрацией города Новосибирска заключены договоры о выплате компенсации за жилье с возможностью приобретения нового. Общая сумма выплат составила 331,3 миллиона рублей.
«В отношении одной квартиры соглашения не заключены по причине гибели собственников, в настоящее время идет процедура вступления в наследство», — цитирует precedent.tv пресс-центр мэрии.
Напомним, что обвиняемым в причастности к взрыву бытового газа на Линейной, 39 избрали меру пресечения.