Мать сбитого насмерть парня просит ужесточить наказание виновницы в Новосибирске

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Суд начал рассматривать возможность изменения режима содержания Виктории Уржумовой 7 февраля. Речь идет о переводе ее из колонии-поселения в колонию общего режима.
Как известно, 8 июля 2021 года Виктория Уржумова управляла внедорожником «Range Rover» и превысила скорость, сбив Кирилла Калинина, который ехал на электросамокате через пешеходный переход. Парень скончался от полученных травм в больнице. 24 марта 2022 года Викторию осудили на 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Она также обязана выплатить матери погибшего 1 000 000 рублей компенсации.
Юлия Калинина, мать погибшего парня, рассказала «Прецеденту», что Виктория Уржумова не выполняла свои обязательства по выплате компенсации и не раскаялась. Администрация учреждения представила ходатайство в суд о переводе Уржумовой в колонию общего режима, объяснив это ее систематическим нарушением правил содержания и отсутствием показателей исправления.
Однако, сама осужденная не согласна с этим и обжаловала решение в суде, но ей было отказано. Вопрос об ужесточении наказания будет продолжен рассматривать 28 февраля. Мать также поддержала, чтобы виновницу перевели в другую колонию.
На конец декабря 2023 года Уржумова выплатила лишь малую часть компенсации матери погибшего парня — только 115 724 руб.