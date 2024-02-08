atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Женщина сидит почти год

Мать сбитого насмерть парня просит ужесточить наказание виновницы в Новосибирске

8 февраля 2024, 06:41
Фото: 1MI
Женщина сидит почти год
В Новосибирске мать парня, которого насмерть сбила Виктория Уржумова, поддержала предложение о более строгом наказании для виновницы аварии.

Суд начал рассматривать возможность изменения режима содержания Виктории Уржумовой 7 февраля. Речь идет о переводе ее из колонии-поселения в колонию общего режима.

Как известно, 8 июля 2021 года Виктория Уржумова управляла внедорожником «Range Rover» и превысила скорость, сбив Кирилла Калинина, который ехал на электросамокате через пешеходный переход. Парень скончался от полученных травм в больнице. 24 марта 2022 года Викторию осудили на 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Она также обязана выплатить матери погибшего 1 000 000 рублей компенсации.

Девушка, которая сбила самокатчика на Range Rover, сядет в колонию на два года
Узнать подробнее

Юлия Калинина, мать погибшего парня, рассказала «Прецеденту», что Виктория Уржумова не выполняла свои обязательства по выплате компенсации и не раскаялась. Администрация учреждения представила ходатайство в суд о переводе Уржумовой в колонию общего режима, объяснив это ее систематическим нарушением правил содержания и отсутствием показателей исправления.

Однако, сама осужденная не согласна с этим и обжаловала решение в суде, но ей было отказано. Вопрос об ужесточении наказания будет продолжен рассматривать 28 февраля. Мать также поддержала, чтобы виновницу перевели в другую колонию.

На конец декабря 2023 года Уржумова выплатила лишь малую часть компенсации матери погибшего парня — только 115 724 руб.

Сбившей самокатчика девушке отказали в исправительных работах
Узнать подробнее
Читайте также:
Сбившая самокатчика в Новосибирске девушка выступила против приговораВиновница гибели самокатчика не смогла избежать колонии в Новосибирске
#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Суд#Смерть#Колония#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Новосибирцы требуют закрыть Союз отцов — создана петиция
Вчера, 11:06
Массовая драка в центре Новосибирска закончилась стрельбой
Сегодня, 02:15
В Новосибирске появится еще один вход на станцию «Заельцовская»
Вчера, 13:27
Кто стал новым замминистром культуры Новосибирской области — раскрыто имя
Сегодня, 01:19
В Новосибирске подростка, обрезавшего волосы обидчику, оставят в СИЗО до апреля
Вчера, 13:00
Скандальный новосибирский «Небар» после публичного секса проверит прокуратура
Вчера, 04:25