МЧС выпустило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
На дорогах образуются снежные заносы, гололедица, сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на синоптиков.
Будьте внимательны, обращайте внимание на слабо закрепленные конструкции (рекламные щиты, провода, элементы кровли). Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо закрепленными конструкциями, — сказано в сообщении ведомства.
Родителей попросили следить за детьми.
Ранее метеоролог рассказала, что в середине второй декады февраля Новосибирскую область накроет волна холода. Температура будет плавно понижаться. После 14 февраля снижение температуры достигнет максимальных значений — -25 градусов и ниже.