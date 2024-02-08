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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Новосибирцев предупредили о ветре до 25 м/с и снежных заносах 9 и 10 февраля

МЧС выпустило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Новосибирске

8 февраля 2024, 09:57
Фото: 1MI

Новосибирцев предупредили о ветре до 25 м/с и снежных заносах 9 и 10 февраля

Днем 9 февраля и сутки 10 февраля в Новосибирской области похолодает, будет идти мокрый снег. Ветер усилится до 18-23 м/с, местами порывы будут достигать 25 м/с.

На дорогах образуются снежные заносы, гололедица, сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на синоптиков.

Будьте внимательны, обращайте внимание на слабо закрепленные конструкции (рекламные щиты, провода, элементы кровли). Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо закрепленными конструкциями, — сказано в сообщении ведомства.

Родителей попросили следить за детьми.

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Как сообщила Atas.info начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова, Днем 9 февраля порывы ветра в Новосибирске будут достигать 22 м/с, по области — 25 метров в секунду. Аналогичная погода ожидается 10 февраля. Ветер стихнет 11 февраля.

Ранее метеоролог рассказала, что в середине второй декады февраля Новосибирскую область накроет волна холода. Температура будет плавно понижаться. После 14 февраля снижение температуры достигнет максимальных значений — -25 градусов и ниже.

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