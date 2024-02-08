Мигрант хотел провезти стероиды через границу — его арестовали в Новосибирске

По информации прокуратуры, 23 ноября 2023 года Сакайбеков попытался пересечь границу России и Казахстана через пункт пропуска «Павловка». Однако при осмотре автомобиля «Volvo», на котором он передвигался, пограничники обнаружили запрещенное вещество — стероид «ZPHC». В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.