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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Иностранец хотел провезти стероиды

Мигрант хотел провезти стероиды через границу — его арестовали в Новосибирске

8 февраля 2024, 06:23
Фото: 1MI
Иностранец хотел провезти стероиды

Мигранта арестовали в Новосибирске за попытку провезти стероиды через границу

Гражданин Казахстана был арестован за попытку провезти стероиды через границу России и Казахстана.

В Новосибирской области пограничники задержали мигранта по подозрению в попытке незаконного провоза анаболических стероидов через границу.

Решением Карасукского районного суда Сакайбеков Е.С., гражданин Казахстана, был арестован на два месяца.

По информации прокуратуры, 23 ноября 2023 года Сакайбеков попытался пересечь границу России и Казахстана через пункт пропуска «Павловка». Однако при осмотре автомобиля «Volvo», на котором он передвигался, пограничники обнаружили запрещенное вещество — стероид «ZPHC». В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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#Новосибирск#Уголовное дело#Арест#Граница#Эмилия Губарева#Контрабанда#Пограничники
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