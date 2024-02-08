Миллионерами в 2023 году стали 19 новосибирцев

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Published Сегодня, 04:41
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Среди регионов с наибольшим количеством миллионеров лидирует Московская область с 45 победителями. Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают второе место с 40 миллионерами, а Москва следует на третьем месте с 35 миллионерами.
Ростовская область (27), Иркутская область (26), Краснодарский край (25), Свердловская область (24), Новосибирская область (19), Республика Башкортостан (18) и Воронежская область (16) также входят в ТОП-10 регионов по количеству миллионеров.
Участники лотереи в 2023 году выиграли более 10 млрд рублей. По России обладателями выигрыша стали 956 человек.
Отметим, что в январе новосибирцы также выигрывали деньги. Счастливчиками стали водители, преподаватели, бизнесмены, инженеры, IT-специалисты, бизнес-коучи и доктора химических наук.