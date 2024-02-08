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Posted Сегодня, 03:56

Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Участок уже купили

Московский застройщик купил в Новосибирске огромный участок земли за 1,3 млрд

8 февраля 2024, 03:56
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Участок уже купили
Застройщик из Москвы выиграл аукцион и приобрел огромный земельный участок в Первомайском районе Новосибирска.

Речь идет об участке земли в районе улицы Радиостанции, 2 в Первомайском районе. Сделка на сумму 1,38 млрд рублей была проведена на аукционе, который состоялся 2 февраля. Участок площадью 35,5 гектара содержит 10 объектов (здание скважины, бассейн для сбора воды, гараж, дорога, 1-этажные кирпичные техздание, склад, машинное отделение и проходная, склад из газобетона, подземное бетонное укрытие по ГО и 24-метровая мачта).

В конкурсе приняли участие три компании — ООО «Проект С-41», ООО СЗ «Экострой» и ООО «Трест». Первая компания выиграла аукцион, предложившая за участок 1,38 млрд рублей.

Отметим, что начальная цена продажи земли составляла 470 540 412 рублей. На продажу участок выставили в октябре 2023 года.

Справка

ООО «Проект С-41» зарегистрировано в сентябре 2023 года, входит в группу компаний «Самолет». По данным СПАРК, генеральным директором является Денис Долин, он владеет компанией ООО «Самолет-Регионы». Выручка предприятия на конец 2022 года составила 1,3 млрд рублей, чистый убыток — 390,1 млн рублей.

Ранее ГК «Самолет» построил несколько жилых комплексов в Москве и Московской области. Так, застройщик возвел ЖК «Квартал Некрасовка» и «Внуково 2017», а также несколько домов в районе Химки. Один из премиальных проектов группы — элитных комплекс Nova, расположенный неподалеку от «Москва-Сити».

За полмиллиарда рублей на торги выставили крупный участок в Новосибирске
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