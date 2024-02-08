Московский застройщик купил в Новосибирске огромный участок земли за 1,3 млрд

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Речь идет об участке земли в районе улицы Радиостанции, 2 в Первомайском районе. Сделка на сумму 1,38 млрд рублей была проведена на аукционе, который состоялся 2 февраля. Участок площадью 35,5 гектара содержит 10 объектов (здание скважины, бассейн для сбора воды, гараж, дорога, 1-этажные кирпичные техздание, склад, машинное отделение и проходная, склад из газобетона, подземное бетонное укрытие по ГО и 24-метровая мачта).
В конкурсе приняли участие три компании — ООО «Проект С-41», ООО СЗ «Экострой» и ООО «Трест». Первая компания выиграла аукцион, предложившая за участок 1,38 млрд рублей.
Отметим, что начальная цена продажи земли составляла 470 540 412 рублей. На продажу участок выставили в октябре 2023 года.
Справка
ООО «Проект С-41» зарегистрировано в сентябре 2023 года, входит в группу компаний «Самолет». По данным СПАРК, генеральным директором является Денис Долин, он владеет компанией ООО «Самолет-Регионы». Выручка предприятия на конец 2022 года составила 1,3 млрд рублей, чистый убыток — 390,1 млн рублей.
Ранее ГК «Самолет» построил несколько жилых комплексов в Москве и Московской области. Так, застройщик возвел ЖК «Квартал Некрасовка» и «Внуково 2017», а также несколько домов в районе Химки. Один из премиальных проектов группы — элитных комплекс Nova, расположенный неподалеку от «Москва-Сити».