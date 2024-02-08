Московский застройщик купил в Новосибирске огромный участок земли за 1,3 млрд

Речь идет об участке земли в районе улицы Радиостанции, 2 в Первомайском районе. Сделка на сумму 1,38 млрд рублей была проведена на аукционе, который состоялся 2 февраля. Участок площадью 35,5 гектара содержит 10 объектов (здание скважины, бассейн для сбора воды, гараж, дорога, 1-этажные кирпичные техздание, склад, машинное отделение и проходная, склад из газобетона, подземное бетонное укрытие по ГО и 24-метровая мачта).