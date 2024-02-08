Назван самый криминальный район Новосибирска

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В 2023 году было зарегистрировано 29 834 преступлений. В лидерах по криминалу был Ленинский район — 4862 противозаконных действий, а также Октябрьский район с 4370 преступлениями. В Кировском районе произошло 3363 преступных деяний, в Центральном — 3358, в Заельцовском — 3064, в Калининском — 2723, в Дзержинском — 2628, в Железнодорожном — 2095, в Советском 1799 и в Первомайском районе — 1572.
За прошедший год было зарегистрировано 11 798 случаев кражи имущества, 134 незаконных завладений транспортными средствами, а также 431 грабеж, 77 разбойных нападений, 161 случай причинения тяжкого вреда здоровью и 19 эпизодов хулиганства.
По запросу Atas.info следственное управление СКР предоставило данные о преступлениях против жизни, а также числу изнасилований. Так, в суд было направлены более 100 уголовных дел по преступлениям против жизни. Кроме того, переданы дела о преступлениях против половой неприкосновенности — их свыше 140.