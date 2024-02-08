Назван самый криминальный район Новосибирска

В 2023 году было зарегистрировано 29 834 преступлений. В лидерах по криминалу был Ленинский район — 4862 противозаконных действий, а также Октябрьский район с 4370 преступлениями. В Кировском районе произошло 3363 преступных деяний, в Центральном — 3358, в Заельцовском — 3064, в Калининском — 2723, в Дзержинском — 2628, в Железнодорожном — 2095, в Советском 1799 и в Первомайском районе — 1572.