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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Какие районы самые криминальные

Назван самый криминальный район Новосибирска

8 февраля 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney
Какие районы самые криминальные
Самые опасные и криминальные районы Новосибирска назвали по запросу Atas.info в МВД по Новосибирской области.

В 2023 году было зарегистрировано 29 834 преступлений. В лидерах по криминалу был Ленинский район — 4862 противозаконных действий, а также Октябрьский район с 4370 преступлениями. В Кировском районе произошло 3363 преступных деяний, в Центральном — 3358, в Заельцовском — 3064, в Калининском — 2723, в Дзержинском — 2628, в Железнодорожном — 2095, в Советском 1799 и в Первомайском районе — 1572.

За прошедший год было зарегистрировано 11 798 случаев кражи имущества, 134 незаконных завладений транспортными средствами, а также 431 грабеж, 77 разбойных нападений, 161 случай причинения тяжкого вреда здоровью и 19 эпизодов хулиганства.

По запросу Atas.info следственное управление СКР предоставило данные о преступлениях против жизни, а также числу изнасилований. Так, в суд было направлены более 100 уголовных дел по преступлениям против жизни. Кроме того, переданы дела о преступлениях против половой неприкосновенности — их свыше 140.

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#Общество#Криминал#Новосибирск#Преступление#Убийство#Эмилия Губарева#СК#МВД#Преступления#Хулиганство
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