Неизвестные избили и похитили мужчину в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Как уточнили в Следкоме, все случилось утром 7 февраля на улице Вокзальная магистраль. Группа мужчин напала на двух новосибирцев. В результате конфликта одного из потерпевших увезли на автомобиле в неизвестном направлении.
Сотрудники полиции совместно с оперативными службами предпринимают все возможные действия, чтобы найти подозреваемых и определить местонахождение похищенного.
Следователи проводят расследование и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента. Возбуждено дело.