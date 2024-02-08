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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Мужчину похитили

Неизвестные избили и похитили мужчину в центре Новосибирска

8 февраля 2024, 04:25
Фото: 1MI
Мужчину похитили
В центре Новосибирска произошла драка: очевидцы слышали звуки выстрелов. СКР заявил, что одного человека похитили.

Как уточнили в Следкоме, все случилось утром 7 февраля на улице Вокзальная магистраль. Группа мужчин напала на двух новосибирцев. В результате конфликта одного из потерпевших увезли на автомобиле в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции совместно с оперативными службами предпринимают все возможные действия, чтобы найти подозреваемых и определить местонахождение похищенного.

Следователи проводят расследование и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента. Возбуждено дело.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Преступление#Уголовное дело#Нападение#Эмилия Губарева
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