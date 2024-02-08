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Новосибирец разозлился из-за отсутствия выпивки

Неопохмелившийся новосибирец забил односельчанку сковородкой

8 февраля 2024, 08:30
Фото: 1MI
Новосибирец разозлился из-за отсутствия выпивки

В НСО пенсионера осудят за жестокое убийство знакомой

Житель Болотнинского района предстанет перед судом. Он обвиняется в убийстве односельчанки.

Инцидент произошел в начале сентября 2023 года в одном из сел Болотнинского района. 58-летний мужчина пришел в дом к своей 62-летней знакомой.

«Обвиняемый иногда помогал женщине по хозяйству. В тот раз он попросил выпивку, но знакомая ему отказала, так как мужчина был сильно пьян. Сказала, что ему уже хватит. Тогда знакомый разозлился, схватил сковородку и начал бить по голове. Потом забрал деньги на алкоголь и ушел», — рассказала Atas.Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ ведомства Елена Коновалова.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Позже выпивоху задержали, в ходе следствия он полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Убийство#Следственный комитет#Александр Ляхов
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