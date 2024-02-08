Неопохмелившийся новосибирец забил односельчанку сковородкой

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:35
Инцидент произошел в начале сентября 2023 года в одном из сел Болотнинского района. 58-летний мужчина пришел в дом к своей 62-летней знакомой.
«Обвиняемый иногда помогал женщине по хозяйству. В тот раз он попросил выпивку, но знакомая ему отказала, так как мужчина был сильно пьян. Сказала, что ему уже хватит. Тогда знакомый разозлился, схватил сковородку и начал бить по голове. Потом забрал деньги на алкоголь и ушел», — рассказала Atas.Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ ведомства Елена Коновалова.
От полученных травм женщина скончалась на месте. Позже выпивоху задержали, в ходе следствия он полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что следствие опровергло слухи о мертвом подростке в Новосибирске.