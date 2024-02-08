Новосибирские спасатели спасли мужчину со льда Оби

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Инцидент произошел рано утром.
«Сегодня в 08:00 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что на льду акватории р. Обь в районе ул. Прибрежная стоит дезориентированный мужчина. Прибывшие спасатели МАСС обнаружили на льду мужчину 1986 года рождения. Его доставили на берег и передали бригаде врачей скорой помощи», — сообщается в паблике «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Спасатели МАСС напоминают, что нахождение на льду в темное время суток крайне опасно из-за вскрытия акватории Оби.