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Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Выходить на лед крайне опасно

Новосибирские спасатели спасли мужчину со льда Оби

8 февраля 2024, 09:40
Фото: 1MI
Выходить на лед крайне опасно

В Новосибирске мужчина едва не провалился под лед Оби

В Новосибирске спасатели помогли мужчине не провалиться под лед. Новосибирец получил сильное переохлаждение, находясь в реке.

Инцидент произошел рано утром.

«Сегодня в 08:00 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что на льду акватории р. Обь в районе ул. Прибрежная стоит дезориентированный мужчина. Прибывшие спасатели МАСС обнаружили на льду мужчину 1986 года рождения. Его доставили на берег и передали бригаде врачей скорой помощи», — сообщается в паблике «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Спасатели МАСС напоминают, что нахождение на льду в темное время суток крайне опасно из-за вскрытия акватории Оби.

Выезжать на лед запретили автомобилистам в Новосибирской области
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Река#Лед#Александр Ляхов#Спасатели МАСС
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