Обвиненный в госизмене новосибирский физик Маслов перенес сердечный приступ в СИЗО

Он был арестован по делу о государственной измене и сейчас находится под стражей в СИЗО-3 в Санкт-Петербурге. О проблемах со здоровьем ученого сообщила адвокат Маслова, Ольга Дриза. По словам правозащитницы, состояние здоровья Маслова ухудшилось, при этом ему не оказывают должную медицинскую помощь в тюремной больнице.