Обвиненный в госизмене новосибирский физик Маслов перенес сердечный приступ в СИЗО

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Published Сегодня, 01:33
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Он был арестован по делу о государственной измене и сейчас находится под стражей в СИЗО-3 в Санкт-Петербурге. О проблемах со здоровьем ученого сообщила адвокат Маслова, Ольга Дриза. По словам правозащитницы, состояние здоровья Маслова ухудшилось, при этом ему не оказывают должную медицинскую помощь в тюремной больнице.
«Ему в этом году 78 лет будет. На фоне стресса у него в СИЗО произошел сердечный приступ. Очень высокий риск повторного», — говорит ТАСС Ольга Дриза.
Адвокат также отметила, что Анатолий Маслов не признает свою вину, а защита считает обвинение полностью неправомерным.
Напомним, Анатолий Маслов, ведущий научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики, был задержан в Новосибирске 27 июня 2022 года и затем перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве. В мае 2023 года он был отправлен в Санкт-Петербург. Дело против Маслова относится к категории «совершенно секретно».
Коллега Маслова, Дмитрий Колкер, также был задержан по аналогичному обвинению, но вскоре умер в «Лефортово». Он проходил лечение от рака поджелудочной железы. Позже, по делу о разглашении гостайны, были задержаны директор ИТПМ Александр Шиплюк и физик Валерий Звегинцев.