Опубликована программа «Лыжни России» 10 февраля в Новосибирске

В 12:00 начнется массовый старт на дистанцию 10 км для женщин и мужчин (2005 год и старше). Затем в 12:10 состоится старт на дистанцию 2024 метра «Забег-2024». В 12:30 стартуют юноши и девушки (2006 г. р. и моложе) на дистанцию 5 км, а в 12:35 начнется забег на дистанцию 2024 метра «Корпоративный забег 2024».