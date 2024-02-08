Опубликована программа «Лыжни России» 10 февраля в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
«Лыжни России» пройдет на базе имени Алика Тульского в Академгородке. Улица Ионосферная, 3 станет местом большого спортивного праздника. Регистрация участников начнется в 9:00.
Для удобства спортсменов и зрителей будет организована бесплатная электричка от станции «Новосибирск-Восточный» до места соревнований. После этого мэрия предоставит бесплатный автобус.
Программа «Лыжни России"-2024 в Новосибирске включает следующие мероприятия:
— Регистрация на дистанции 500 м (дети 2016–2018 гг. р.) будет проходить с 9:00 до 10:50;
— Регистрация на дистанции 5 км (2006 г. р. и моложе) будет доступна с 9:00 до 11:30;
— Регистрация на дистанции 10 км (2005 г. р. и старше) будет проводиться с 9:00 до 11:45.
Старт детского забега на дистанцию 500 м для мальчиков запланирован на 11:00, а для девочек на 11:15. В 11:45 состоится торжественное открытие детского забега на 500 м и церемония награждения.
В 12:00 начнется массовый старт на дистанцию 10 км для женщин и мужчин (2005 год и старше). Затем в 12:10 состоится старт на дистанцию 2024 метра «Забег-2024». В 12:30 стартуют юноши и девушки (2006 г. р. и моложе) на дистанцию 5 км, а в 12:35 начнется забег на дистанцию 2024 метра «Корпоративный забег 2024».
В 12:45 будут награждены участники забега на дистанции 2024 метра, а в 12:55 состоится награждение участников забегов на дистанции 10 км «Корпоративного забега-2024 на дистанции 2024 метра». В 13:30 состоится церемония награждения участников забегов на дистанции 5 км.
В программе соревнований предусмотрены детские, юношеские, взрослые и корпоративные забеги. Для юношей и девушек будет проведена дистанция в 5 км, а для мужчин и женщин старше 18 лет — в 10 км. Самые маленькие участники побегут на 500 метров, а корпоративные участники пройдут 2024 метра.
Ожидается, что в гонке примут участие около 1300 людей. Каждый лыжник получит шапочку с голубой полоской и надписью «Лыжня России», а победители будут вознаграждены головным убором с помпоном. В этом году гонка будет посвящена 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.