atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Лыжня России пройдет 10 числа

Опубликована программа «Лыжни России» 10 февраля в Новосибирске

8 февраля 2024, 05:29
Фото: ТГ-канал Анны Терешковой
Лыжня России пройдет 10 числа
В Новосибирске 10 февраля 2024 года состоится «Лыжни России», в рамках которой пройдут различные лыжные забеги на разные дистанции.

«Лыжни России» пройдет на базе имени Алика Тульского в Академгородке. Улица Ионосферная, 3 станет местом большого спортивного праздника. Регистрация участников начнется в 9:00.

Для удобства спортсменов и зрителей будет организована бесплатная электричка от станции «Новосибирск-Восточный» до места соревнований. После этого мэрия предоставит бесплатный автобус.

Программа «Лыжни России"-2024 в Новосибирске включает следующие мероприятия:

— Регистрация на дистанции 500 м (дети 2016–2018 гг. р.) будет проходить с 9:00 до 10:50;

— Регистрация на дистанции 5 км (2006 г. р. и моложе) будет доступна с 9:00 до 11:30;

— Регистрация на дистанции 10 км (2005 г. р. и старше) будет проводиться с 9:00 до 11:45.

На «Лыжню России» в Новосибирске запустят бесплатную электричку
Узнать подробнее

Старт детского забега на дистанцию 500 м для мальчиков запланирован на 11:00, а для девочек на 11:15. В 11:45 состоится торжественное открытие детского забега на 500 м и церемония награждения.

В 12:00 начнется массовый старт на дистанцию 10 км для женщин и мужчин (2005 год и старше). Затем в 12:10 состоится старт на дистанцию 2024 метра «Забег-2024». В 12:30 стартуют юноши и девушки (2006 г. р. и моложе) на дистанцию 5 км, а в 12:35 начнется забег на дистанцию 2024 метра «Корпоративный забег 2024».

В 12:45 будут награждены участники забега на дистанции 2024 метра, а в 12:55 состоится награждение участников забегов на дистанции 10 км «Корпоративного забега-2024 на дистанции 2024 метра». В 13:30 состоится церемония награждения участников забегов на дистанции 5 км.

В Новосибирске проведут памятную «Лыжню России» в честь снятия блокады Ленинграда
Узнать подробнее

В программе соревнований предусмотрены детские, юношеские, взрослые и корпоративные забеги. Для юношей и девушек будет проведена дистанция в 5 км, а для мужчин и женщин старше 18 лет — в 10 км. Самые маленькие участники побегут на 500 метров, а корпоративные участники пройдут 2024 метра.

Ожидается, что в гонке примут участие около 1300 людей. Каждый лыжник получит шапочку с голубой полоской и надписью «Лыжня России», а победители будут вознаграждены головным убором с помпоном. В этом году гонка будет посвящена 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Читайте также:
Лыжный забег в поддержку детей с онкологией проведут в НовосибирскеНовую лыжню открыли в парке «Арена» возле ЛДС в Новосибирске
#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область#Академгородок#Забег#Эмилия Губарева#Награждение
Подпишитесь
Новосибирцы требуют закрыть Союз отцов — создана петиция
Вчера, 11:06
Массовая драка в центре Новосибирска закончилась стрельбой
Сегодня, 02:15
В Новосибирске появится еще один вход на станцию «Заельцовская»
Вчера, 13:27
Кто стал новым замминистром культуры Новосибирской области — раскрыто имя
Сегодня, 01:19
В Новосибирске подростка, обрезавшего волосы обидчику, оставят в СИЗО до апреля
Вчера, 13:00
Скандальный новосибирский «Небар» после публичного секса проверит прокуратура
Вчера, 04:25