Отопление отключили на сутки почти в 300 домах Новосибирска — адреса и сроки

Ремонтные работы начнутся в 8 утра на левом берегу и продлятся до следующего дня. Аналогичные работы запланированы и на правом берегу, на улицах Новая заря и Учительская. В этом случае отключат тепло в 96 домах. Здесь работы будут проведены с утра до девяти вечера.