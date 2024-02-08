Отопление отключили на сутки почти в 300 домах Новосибирска — адреса и сроки

Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
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Updated Сегодня, 01:27
Ремонт проведут на двух улицах левого берега и двух улицах правого. Отключение тепла продлится сутки, с 8 по 9 февраля, и около 300 домов останутся без подачи тепла.
Как уточнили в СГК, микрорайон Башня будет находиться в контуре отключения тепла, но горячее водоснабжение сохранится. В этом районе будут затронуты 109 домов. Также отключение тепла ожидается у 75 домов на Юго-Западном жилмассиве и шести домов на улице Троллейной.
Ремонтные работы начнутся в 8 утра на левом берегу и продлятся до следующего дня. Аналогичные работы запланированы и на правом берегу, на улицах Новая заря и Учительская. В этом случае отключат тепло в 96 домах. Здесь работы будут проведены с утра до девяти вечера.