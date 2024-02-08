Пожар в квартире на Бориса Богаткова в Новосибирске: два человека погибли

По данным МЧС, когда спасатели прибыли на место происшествия, квартира находившаяся на четвертом этаже девятиэтажного дома была заполнена дымом. Пожарные вытащили двух мужчин, которые уже не дышали. Врачи скорой помощи подтвердили их смерть.