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Published Сегодня, 05:59

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В пожаре погибли двое

Пожар в квартире на Бориса Богаткова в Новосибирске: два человека погибли

8 февраля 2024, 05:59
Фото: ГУ МЧС по НСО
В пожаре погибли двое

Двое мужчин погибли при пожаре в квартире на Бориса Богаткова в Новосибирске

Пожар в квартире в Новосибирске унес жизни двух мужчин, подробности сообщили в ГУ МЧС по НСО.

Вечером 7 февраля произошел пожар в квартире на Бориса Богаткова в Новосибирске. В результате этого инцидента погибли двое мужчин 1965 и 1974 года рождения.

По данным МЧС, когда спасатели прибыли на место происшествия, квартира находившаяся на четвертом этаже девятиэтажного дома была заполнена дымом. Пожарные вытащили двух мужчин, которые уже не дышали. Врачи скорой помощи подтвердили их смерть.

Предполагается, что причиной возгорания стало небрежное обращение с огнем во время курения. Только в январе 2024 года из-за пожаров, вызванных такими же причинами, погибло четыре человека.

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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Спасатели#Погиб#МЧС#Погибший#Эмилия Губарева
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