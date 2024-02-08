Пожар в квартире на Бориса Богаткова в Новосибирске: два человека погибли

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
Вечером 7 февраля произошел пожар в квартире на Бориса Богаткова в Новосибирске. В результате этого инцидента погибли двое мужчин 1965 и 1974 года рождения.
По данным МЧС, когда спасатели прибыли на место происшествия, квартира находившаяся на четвертом этаже девятиэтажного дома была заполнена дымом. Пожарные вытащили двух мужчин, которые уже не дышали. Врачи скорой помощи подтвердили их смерть.
Предполагается, что причиной возгорания стало небрежное обращение с огнем во время курения. Только в январе 2024 года из-за пожаров, вызванных такими же причинами, погибло четыре человека.