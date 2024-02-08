Прокуратура заинтересовалась чиновниками мэрии Новосибирска — что они нарушили

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:54
В ходе проверки было обнаружено, что сотрудники мэрии давали недостоверные сведения о своих доходах, имуществе и финансовых обязательствах. Также были зафиксированы случаи предоставления ложной информации о доходах, расходах и имуществе супругов и детей.
Было установлено, что руководитель одного из подчиненных муниципальных учреждений трудоустроил своего родственника, находившегося в его подчинении.
В результате представления прокурора, 9 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности. Конфликт интересов был урегулирован, а родственник руководителя муниципального учреждения — уволен.