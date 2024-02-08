atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

Нарушения выявили

Прокуратура заинтересовалась чиновниками мэрии Новосибирска — что они нарушили

8 февраля 2024, 03:52
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Нарушения выявили

Прокуратура привлекла к ответственности чиновников мэрии Новосибирска

Нарушения законодательства по факту коррупции выявили у должностных лиц мэрии Новосибирска. Соответствующую проверку провела региональная прокуратура.

В ходе проверки было обнаружено, что сотрудники мэрии давали недостоверные сведения о своих доходах, имуществе и финансовых обязательствах. Также были зафиксированы случаи предоставления ложной информации о доходах, расходах и имуществе супругов и детей.

Было установлено, что руководитель одного из подчиненных муниципальных учреждений трудоустроил своего родственника, находившегося в его подчинении.

В результате представления прокурора, 9 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности. Конфликт интересов был урегулирован, а родственник руководителя муниципального учреждения — уволен.

12 чиновников из Новосибирской области лишились кресел из-за коррупции
Узнать подробнее
Читайте также:
Директор школы в Бердске наняла учителем своего мужа, нарушив закон о коррупцииТроих борцов с коррупцией отправили в СИЗО за взятки в Новосибирске
#Новосибирск#Мэрия#Прокуратура#Нарушения#Имущество#Эмилия Губарева#Трудоустройство#Законодательство
Подпишитесь
Новосибирцы требуют закрыть Союз отцов — создана петиция
Вчера, 11:06
Массовая драка в центре Новосибирска закончилась стрельбой
Сегодня, 02:15
В Новосибирске появится еще один вход на станцию «Заельцовская»
Вчера, 13:27
Кто стал новым замминистром культуры Новосибирской области — раскрыто имя
Сегодня, 01:19
В Новосибирске подростка, обрезавшего волосы обидчику, оставят в СИЗО до апреля
Вчера, 13:00
Скандальный новосибирский «Небар» после публичного секса проверит прокуратура
Вчера, 04:25