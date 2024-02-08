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Выборы пройдут с 15 по 17 марта

Розыгрыш квартиры и автомобилей проведут на выборах президента в Новосибирске

8 февраля 2024, 10:42
Фото: 1MI
Выборы пройдут с 15 по 17 марта
В Новосибирской области нашли способ повысить явку на выборах президента РФ. Власти разыграют ценные призы среди голосующих. У новосибирцев будет возможность выиграть автомобиль или квартиру.

В Новосибирской области готовятся разыграть несколько автомобилей и квартиру во время выборов президента РФ. Какая именно недвижимость и машины — не уточняется. Об этом сообщает НГС со ссылкой на министра региональной политики области Андрея Клюзова.

«Мы, честно говоря, в Новосибирской области долго думали, запускать эту историю или нет. Я боялся, что люди будут воспринимать, что мы тут с чем-то не справляемся. Но провели фокус-группу, посмотрели. В общем-то все так с большим интересом к этому отнеслись, и поэтому викторина будет», — пояснил Клюзов.

По его словам, для этого проведут викторину «Новосибирская область в истории России»., по итогам которой будут разыграны призы.

Предполагается, что для участия новосибирцу следует прийти на выборы, принять участие в викторине, оставить контактные данные и сохранить отрывной купон. К дальнейшему розыгрышу будут допущены участники, правильно ответившие на 5 вопросов.

«Подарки гарантируем, тема абсолютно легальная, верифицирована, проверена и утверждена. Избирательная комиссия работает как для дистанционного электронного голосования, так и для голосования в режиме избирательного участка, когда можно прийти и часть отрывного купона бросить в урну будет», — уверяет министр.

Также в массовом розыгрыше можно будет получить один из около 400 подарков.

Напомним, выборы президента России состоятся 15–17 марта. Недавно Atas.Info публиковал предварительный список кандидатов в президенты.

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