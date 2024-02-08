Розыгрыш квартиры и автомобилей проведут на выборах президента в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В Новосибирской области готовятся разыграть несколько автомобилей и квартиру во время выборов президента РФ. Какая именно недвижимость и машины — не уточняется. Об этом сообщает НГС со ссылкой на министра региональной политики области Андрея Клюзова.
«Мы, честно говоря, в Новосибирской области долго думали, запускать эту историю или нет. Я боялся, что люди будут воспринимать, что мы тут с чем-то не справляемся. Но провели фокус-группу, посмотрели. В общем-то все так с большим интересом к этому отнеслись, и поэтому викторина будет», — пояснил Клюзов.
По его словам, для этого проведут викторину «Новосибирская область в истории России»., по итогам которой будут разыграны призы.
Предполагается, что для участия новосибирцу следует прийти на выборы, принять участие в викторине, оставить контактные данные и сохранить отрывной купон. К дальнейшему розыгрышу будут допущены участники, правильно ответившие на 5 вопросов.
«Подарки гарантируем, тема абсолютно легальная, верифицирована, проверена и утверждена. Избирательная комиссия работает как для дистанционного электронного голосования, так и для голосования в режиме избирательного участка, когда можно прийти и часть отрывного купона бросить в урну будет», — уверяет министр.
Также в массовом розыгрыше можно будет получить один из около 400 подарков.
Напомним, выборы президента России состоятся 15–17 марта. Недавно Atas.Info публиковал предварительный список кандидатов в президенты.