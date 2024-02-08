Съездил в Бангкок: новосибирец разбился в ДТП на байке в Тайланде

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
По словам подруги погибшего, тело Антона находится в Police Hospital Morgue в Бангкоке. Она также передала благодарность от родителей за помощь и поддержку всех неравнодушных.
Девушка рассказала в соцсетях, что сибиряк планировал съездить в Бангкок 1 февраля и вернуться обратно в Паттайю в тот же день. Но он так и не приехал. Подруга обратилась в полицию 2 февраля после того, как он перестал выходить на связь.
Через сутки ей сообщили о гибели Антона. Он разбился о столб и получил серьезные травмы. Судя по социальным сетям, новосибирец увлекался спортом, в том числе мотоциклами. В последнее время он жил за границей.