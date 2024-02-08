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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

Парень погиб за границей

Съездил в Бангкок: новосибирец разбился в ДТП на байке в Тайланде

8 февраля 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney
Парень погиб за границей

Новосибирец разбился в ДТП на байке в Тайланде

В городе Паттайя в Таиланде погиб новосибирец Антон Карпов. Он разбился на мотоцикле. Родственники и друзья Антона собрали деньги для доставки его тела на родину.

По словам подруги погибшего, тело Антона находится в Police Hospital Morgue в Бангкоке. Она также передала благодарность от родителей за помощь и поддержку всех неравнодушных.

Девушка рассказала в соцсетях, что сибиряк планировал съездить в Бангкок 1 февраля и вернуться обратно в Паттайю в тот же день. Но он так и не приехал. Подруга обратилась в полицию 2 февраля после того, как он перестал выходить на связь.

Через сутки ей сообщили о гибели Антона. Он разбился о столб и получил серьезные травмы. Судя по социальным сетям, новосибирец увлекался спортом, в том числе мотоциклами. В последнее время он жил за границей.

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#Новосибирск#ДТП#Мотоцикл#Таиланд#Эмилия Губарева#Травмы
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