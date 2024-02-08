Съездил в Бангкок: новосибирец разбился в ДТП на байке в Тайланде

Девушка рассказала в соцсетях, что сибиряк планировал съездить в Бангкок 1 февраля и вернуться обратно в Паттайю в тот же день. Но он так и не приехал. Подруга обратилась в полицию 2 февраля после того, как он перестал выходить на связь.