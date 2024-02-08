Собачий повар ищет работу в Новосибирске с зарплатой от 300 тысяч

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
За годовую подписку на его услуги профессионал просит от 300 тысяч рублей. В рамках этой цены он обещает предоставить вашему питомцу полноценное питание, состоящее из вкусных и здоровых блюд, приготовленных из свежих продуктов от фермеров.
Кулинарный специалист готов составить персональное меню, учитывая особенности породы животного и предпочтения каждого питомца, а также его диетические потребности. Он также будет регулярно доставлять свежую пищу по графику.
Помимо этого, в рамках услуг будут предоставлены полезные советы, рекомендации и «душевное общение и любовь». На данный момент это единственное предложение такого рода в Новосибирске.