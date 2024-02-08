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Posted Сегодня, 02:26

Published Сегодня, 02:26

Modified Сегодня, 02:28

Updated Сегодня, 02:28

Повар ищет работу

Собачий повар ищет работу в Новосибирске с зарплатой от 300 тысяч

8 февраля 2024, 02:26
Фото: Ася Шарапова / 1MI
Повар ищет работу
В Новосибирске опытный повар, специализирующийся на приготовлении пищи для собак, ищет работу. Его объявление было размещено на одном из популярных сайтов.

За годовую подписку на его услуги профессионал просит от 300 тысяч рублей. В рамках этой цены он обещает предоставить вашему питомцу полноценное питание, состоящее из вкусных и здоровых блюд, приготовленных из свежих продуктов от фермеров.

Кулинарный специалист готов составить персональное меню, учитывая особенности породы животного и предпочтения каждого питомца, а также его диетические потребности. Он также будет регулярно доставлять свежую пищу по графику.

Помимо этого, в рамках услуг будут предоставлены полезные советы, рекомендации и «душевное общение и любовь». На данный момент это единственное предложение такого рода в Новосибирске.

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#Новосибирск#Животные#Работа#Эмилия Губарева#Резюме#Повар#Услуги
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