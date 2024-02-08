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Posted Сегодня, 03:16

Published Сегодня, 03:16

Modified Сегодня, 03:18

Updated Сегодня, 03:18

Какой отель стал лучшим

Составлен ТОП-10 лучших отелей Новосибирска — кто в лидерах

8 февраля 2024, 03:16
Фото: Алина Шефер / atas.info
Какой отель стал лучшим

Составлен ТОП-10 лучших отелей Новосибирска

Сервис Ostrovok опубликовал список из десяти самых популярных отелей в Новосибирске, согласно мнению постояльцев.

В этот список входят апартаменты «Резидент», бутик-отель «Серебряная лошадь», гостиница Abnicum, гостиница «Комфорт Нск», отель «Гранд Автограф» у НОВАТа, отель Cosmos Novosibirsk Hotel, отель DoubleTree by Hilton недалеко от театра «Глобус», отель «Дискавери», отель «Домина Новосибирск» в центре города, и отель «Метелица» и «Миротель» на площади Маркса.

Эти отели стали лауреатами Ostrovok Guests' Choice 2023, получив среднюю оценку не менее 9 баллов из 10. Кроме того, отели имеют большое количество положительных отзывов, высокий уровень бронирований и минимальное количество происшествий.

Также отмечается, что спрос на проживание в отелях города в прошлом году вырос на 34%, а в этом году уже на 10% превышает показатели предыдущего года, пишет РБК Новосибирск.

Названы самые популярные отели Новосибирска — кто возглавил рейтинг
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