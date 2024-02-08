Травмоцентр нового уровня открылся на левом берегу Новосибирска

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Губернатор Андрей Травников отметил, что травмоцентр первого уровня будет принимать пациентов с экстренными случаями из разных частей Новосибирска и близлежащих населенных пунктов.
«Тридцатьчетвёрка» — ключевое лечебное учреждение левобережья Новосибирска, обслуживает порядка 500 тысяч жителей областного центра. Ввод нового операционно-реанимационного корпуса больницы, оснащённого самым современным оборудованием, полностью обеспеченного персоналом, — важное событие для системы здравоохранения Новосибирска.
Министр здравоохранения Константин Хальзов напомнил, что до ввода в эксплуатацию этого корпуса, в больнице были отделения травматологии, нейрохирургии и хирургии. Однако, не было компетенций, чтобы оказывать современную помощь пострадавшим в автодорожных авариях. Теперь же, с открытием нового корпуса, больница получает статус травмоцентра первого уровня.
Врачи и медсестры уже оценили новые помещения и оборудование, на котором им предстоит работать. Они уверены, что это позволит им оказывать более эффективную и качественную медицинскую помощь.