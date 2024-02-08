Травмоцентр нового уровня открылся на левом берегу Новосибирска

Министр здравоохранения Константин Хальзов напомнил, что до ввода в эксплуатацию этого корпуса, в больнице были отделения травматологии, нейрохирургии и хирургии. Однако, не было компетенций, чтобы оказывать современную помощь пострадавшим в автодорожных авариях. Теперь же, с открытием нового корпуса, больница получает статус травмоцентра первого уровня.