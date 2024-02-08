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Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Травмоцентр нового уровня открылся на левом берегу Новосибирска

Травмоцентр нового уровня открылся на левом берегу Новосибирска

8 февраля 2024, 07:19
Фото: Правительство НСО
В Новосибирской области начал работать операционно-реанимационный корпус Городской клинической больницы №34. Совсем скоро, на этой неделе, он примет первых пациентов.

Губернатор Андрей Травников отметил, что травмоцентр первого уровня будет принимать пациентов с экстренными случаями из разных частей Новосибирска и близлежащих населенных пунктов.

«Тридцатьчетвёрка» — ключевое лечебное учреждение левобережья Новосибирска, обслуживает порядка 500 тысяч жителей областного центра. Ввод нового операционно-реанимационного корпуса больницы, оснащённого самым современным оборудованием, полностью обеспеченного персоналом, — важное событие для системы здравоохранения Новосибирска.

Министр здравоохранения Константин Хальзов напомнил, что до ввода в эксплуатацию этого корпуса, в больнице были отделения травматологии, нейрохирургии и хирургии. Однако, не было компетенций, чтобы оказывать современную помощь пострадавшим в автодорожных авариях. Теперь же, с открытием нового корпуса, больница получает статус травмоцентра первого уровня.

Фото: Правительство НСО

Врачи и медсестры уже оценили новые помещения и оборудование, на котором им предстоит работать. Они уверены, что это позволит им оказывать более эффективную и качественную медицинскую помощь.

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#Медицина#Новосибирск#Правительство#Здравоохранение#Пациенты#Больница#Андрей Травников#Эмилия Губарева
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