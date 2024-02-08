Засекреченные места Московского метро: миф или реальность?

Разговоры о том, что в столице есть секретный метрополитен, расположенный под Кремлем, возникли в 90-х годах прошлого века. Появилось даже название этому объекту — Метро-2. Как пишет newia.ru, возможно, его придумал писатель, который собирал сведения о нем из разговоров с пациентами поликлиники Минобороны, работая в свое время в этом учреждении.