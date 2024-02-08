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Updated Сегодня, 17:22

Засекреченные места Московского метро: миф или реальность?

Засекреченные места Московского метро: миф или реальность?

8 февраля 2024, 17:22
Фото: 1MI
Долгое время оставался открытым вопрос, есть ли под Москвой секретное метро для обслуживания правительства или нет? Этой темой даже интересовалась разведка США. Что же это: миф или действительность?

Разговоры о том, что в столице есть секретный метрополитен, расположенный под Кремлем, возникли в 90-х годах прошлого века. Появилось даже название этому объекту — Метро-2. Как пишет newia.ru, возможно, его придумал писатель, который собирал сведения о нем из разговоров с пациентами поликлиники Минобороны, работая в свое время в этом учреждении.

Впрочем российское правительство никогда не подтверждало существование подобного объекта. Хотя некоторые чиновники все же комментировали этот вопрос. В частности, руководитель службы протокола Горбачева, а затем и Ельцина Владимир Шевченко утверждал, что масштабы этого объекта сильно преувеличены. По его словам, это всего лишь одноколейная ветка, идущая от Кремля до ближайшей дачи.

Бывший префект Центрального округа Москвы Александр Музыкантский также рассказывал, что под Кремлем есть подземные коммуникации, ведущие якобы к секретным командным пунктам.

По словам горного инженера Ханана Абрамсона, который участвовал в строительстве московской подземки, централизованного Метро-2 нет, но имеются отдельные линии, связывающие ряд правительственных учреждений.

#Общество#Метро#Москва#Метрополитен#Все материалы авторов
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