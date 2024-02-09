Андрей Травников: программа строительства служебного жилья в регионе будет продолжена

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
В Новосибирской области с 2019 года реализуется программа по строительству и приобретению служебного жилья на первичном рынке. С начала 2021 года было объединено строительство жилья для детей-сирот и служебного жилья.
Каждый год количество построенных домов в рамках программы увеличивается. В 2021 году было построено 7 домов, в 2022 году — 16, а уже в 2023 году — 32 дома. Планы на 2024 год включают строительство 36 домов. Об этом доложил губернатору Андрею Травникову министр строительства региона Алексей Колмаков.
Также с каждым годом растет количество предоставленных служебных квартир: с 45 в 2021 году до 131 в 2023 году. Планы на 2024 год — выделение 168 служебных квартир.
Программы строительства служебного жилья в настоящее время действуют в пяти субъектах Сибирского федерального округа. Новосибирская область является лидером по объемам финансирования: с 2021 по 2023 годы на строительство служебного жилья было выделено 1,46 млрд рублей.
Такое жилье предоставляется педагогам (это 40% получателей служебных квартир), работникам здравоохранения — 25%, участковым — 5%, а остальные категории работников муниципальных учреждений — 30%.