Что стало со звездами сериалов 2000-х

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
Александр Головин продолжил активно сниматься, и на сегодня его фильмография составила 70 картин. На личном фронте у него активности не меньше: на его счету десятилетняя связь с актрисой Дарьей Мельниковой, скандалы, связанные с сексуальными домогательствами и уклонением от отцовства, и внезапный брак с актрисой Александрой Поповой. Об этом пишет newia.
Борис Корчевников не стал сниматься в кино, но не ушел из-под прицела камер. Он ведет телепрограммы на крупнейших телеканалах России. За время, прошедшее с начала нулевых, актер перенес операцию на мозге и частично потерял слух.
Аристарх Венес снимается и сейчас, но все его проекты существенно менее значимы, чем «Кадетство». Зато он сменил имидж: из дерзкого подростка превратился в крутого мачо.
Артур Сопельник получил актерское образование в Театральном училище им. Щепкина и снимается в кино: к сожалению, ему так и не удалось перебить созданный им образ обаятельного курсанта, поэтому он так и не сыграл пока более масштабных ролей, чем роль в «Кадетстве».