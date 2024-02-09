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Published Сегодня, 19:21

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Updated Сегодня, 19:23

Что стало со звездами сериалов 2000-х

Что стало со звездами сериалов 2000-х

9 февраля 2024, 19:21
Фото: 1MI
Звезды сериала «Кадетство» разбили немало девичьих сердец в нулевые. Теперь это солидные мужчины, которые, впрочем, не утратили жизненного задора.

Александр Головин продолжил активно сниматься, и на сегодня его фильмография составила 70 картин. На личном фронте у него активности не меньше: на его счету десятилетняя связь с актрисой Дарьей Мельниковой, скандалы, связанные с сексуальными домогательствами и уклонением от отцовства, и внезапный брак с актрисой Александрой Поповой. Об этом пишет newia.

Борис Корчевников не стал сниматься в кино, но не ушел из-под прицела камер. Он ведет телепрограммы на крупнейших телеканалах России. За время, прошедшее с начала нулевых, актер перенес операцию на мозге и частично потерял слух.

Аристарх Венес снимается и сейчас, но все его проекты существенно менее значимы, чем «Кадетство». Зато он сменил имидж: из дерзкого подростка превратился в крутого мачо.

Артур Сопельник получил актерское образование в Театральном училище им. Щепкина и снимается в кино: к сожалению, ему так и не удалось перебить созданный им образ обаятельного курсанта, поэтому он так и не сыграл пока более масштабных ролей, чем роль в «Кадетстве».

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