Что стало со звездами сериалов 2000-х

Александр Головин продолжил активно сниматься, и на сегодня его фильмография составила 70 картин. На личном фронте у него активности не меньше: на его счету десятилетняя связь с актрисой Дарьей Мельниковой, скандалы, связанные с сексуальными домогательствами и уклонением от отцовства, и внезапный брак с актрисой Александрой Поповой. Об этом пишет newia.