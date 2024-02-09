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Published Сегодня, 01:28

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Updated Сегодня, 01:30

Рыси мило ухаживали друг за другом

Милое видео: рыси вылизывают друг друга в Новосибирском зоопарке

9 февраля 2024, 01:28
Фото: Владимир Габов / Новосибирский зоопарк
Рыси мило ухаживали друг за другом

В Новосибирском зоопарке сняли милое видео с ухаживаниями рысей

На видео с Новосибирского зоопарка запечатлены рыси, вылизывающие друг друга и проявляющие заботу.

В зоопарке Новосибирска было снято видео, на котором запечатлены рыси, заботящиеся друг о друге. Это милое видео было опубликовано в официальной группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

На записи можно увидеть, как рыси по имени Лекс и Бусинка ласково облизывают друг друга. Затем одна из них прислоняется головой к груди другой, а та продолжает ласкать своего партнера.

Видео: Новосибирский зоопарк

Рыси уже более полувека живут в Новосибирском зоопарке и размножаются с 1969 года. Сотрудники зоопарка отмечают, что они являются замечательными родителями. Бусинка уже дважды стала матерью.

#Видео#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк#Кошки
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