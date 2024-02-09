Милое видео: рыси вылизывают друг друга в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
В зоопарке Новосибирска было снято видео, на котором запечатлены рыси, заботящиеся друг о друге. Это милое видео было опубликовано в официальной группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».
На записи можно увидеть, как рыси по имени Лекс и Бусинка ласково облизывают друг друга. Затем одна из них прислоняется головой к груди другой, а та продолжает ласкать своего партнера.
Рыси уже более полувека живут в Новосибирском зоопарке и размножаются с 1969 года. Сотрудники зоопарка отмечают, что они являются замечательными родителями. Бусинка уже дважды стала матерью.