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Девушка пропала

Молодую девушку в светлом пуховике и унтах ищут пять дней в Новосибирске

9 февраля 2024, 02:28
Фото: ЛизаАлерт
Девушка пропала
В Новосибирске продолжаются поиски 20-летней девушки Александры Решетниковой, которая пропала в начале февраля.

В Новосибирске ищут пятый день 20-летнюю девушку. Александра Решетникова вышла из дома в Первомайском районе города 4 февраля и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Волонтеры отряда «ЛизаАлерт Новосибирская область» опубликовали информацию о ней на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Девушка была одета в джинсы, светло-бежевый пуховик с белым капюшоном, зеленую шапку, черные унты в день исчезновения. Ее рост составляет 170 см, у нее карие глаза и черные волосы.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Александры, сообщите об этом по телефону «горячей линии» отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

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#Общество#Новосибирск#Поиск#Пропажа#Волонтеры#Эмилия Губарева#Ориентировка
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