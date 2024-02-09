Молодую девушку в светлом пуховике и унтах ищут пять дней в Новосибирске

В Новосибирске ищут пятый день 20-летнюю девушку. Александра Решетникова вышла из дома в Первомайском районе города 4 февраля и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Волонтеры отряда «ЛизаАлерт Новосибирская область» опубликовали информацию о ней на своей странице в социальной сети ВКонтакте.