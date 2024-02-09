Молодую девушку в светлом пуховике и унтах ищут пять дней в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
В Новосибирске ищут пятый день 20-летнюю девушку. Александра Решетникова вышла из дома в Первомайском районе города 4 февраля и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Волонтеры отряда «ЛизаАлерт Новосибирская область» опубликовали информацию о ней на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
Девушка была одета в джинсы, светло-бежевый пуховик с белым капюшоном, зеленую шапку, черные унты в день исчезновения. Ее рост составляет 170 см, у нее карие глаза и черные волосы.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Александры, сообщите об этом по телефону «горячей линии» отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.