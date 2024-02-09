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Движение закрыто

На четырех трассах Новосибирской области ограничили движение из-за метели

9 февраля 2024, 04:44
Фото: УГИБДД по Новосибирской области
Движение закрыто
ФКУ «Сибуправдор» приняло решение о введении ограничений на еще четырех трассах в Новосибирской области. Об этом информировала Госавтоинспекция по региону.

Ограничения будут действовать для пассажирских и грузовых автомобилей, а также для такси, маршруток и автобусов с 9:00 до 15:00 9 февраля.

Это касается следующих участков: трасса Р-254 «Иртыш» (от 947 до 1454 км), Северный обход от 0 до 76 км, трасса Р-255 «Сибирь» от 41 до 149 км, Чуйский тракт от 28 до 135 км.

Введение ограничений связано с наличием мокрого снега, гололеда, снежных заносов и ветра со скоростью до 25 м/с. В ГИБДД также сообщили, что время ограничений может быть продлено из-за неблагоприятных погодных условий.

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