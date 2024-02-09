Новосибирск стал одним из желанных городов для мигрантов

При этом иностранцы стараются перебраться в Россию целыми семьями, оформляя российское гражданство и устраивая детей в садики, школы и вузы. Причиной популярности российских городов является возможность заработать неплохие деньги и большое количество мест для трудовой деятельности. Кроме того, получить достойную зарплату для отправки на родину можно всего за несколько месяцев.