Новосибирск стал одним из желанных городов для мигрантов

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Как сообщают newia.ru, самыми желанными городами для иностранных рабочих являются Москва и Санкт-Петербург, куда стремятся приехать порядка 54% гастарбайтеров. Если же попасть в «нерезиновые» города не представляется возможным, мигранты едут в Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Ханты-Мансийск.
При этом иностранцы стараются перебраться в Россию целыми семьями, оформляя российское гражданство и устраивая детей в садики, школы и вузы. Причиной популярности российских городов является возможность заработать неплохие деньги и большое количество мест для трудовой деятельности. Кроме того, получить достойную зарплату для отправки на родину можно всего за несколько месяцев.
Однако в скором времени конкуренцию привычным рабочим из Средней Азии и Молдавии составят жители африканских стран, Северной Кореи, Вьетнама, Индии и Пакистана. Это связано с традиционным дефицитом рабочих рук и постепенным снижением потока мигрантов из стран СНГ.
Многим работодателям выгодны послушные и спокойные иностранцы, готовые работать за небольшой доход, а гастарбайтерам — возможность прокормиться в России. Пока их не пугает языковая проблема и разница культур. Что будет дальше, покажет время.
Напомним, что в Новосибирске задержали мигранта с контрабандными стероидами.