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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Количество мигрантов из Средней Азии в НСО может уменьшиться

Новосибирск стал одним из желанных городов для мигрантов

9 февраля 2024, 07:27
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Количество мигрантов из Средней Азии в НСО может уменьшиться

Стали известны причины популярности Новосибирска у мигрантов

Россия по-прежнему остается привлекательным местом заработка для сезонных рабочих. При этом мигранты стараются укрепиться в городах-миллионниках.

Как сообщают newia.ru, самыми желанными городами для иностранных рабочих являются Москва и Санкт-Петербург, куда стремятся приехать порядка 54% гастарбайтеров. Если же попасть в «нерезиновые» города не представляется возможным, мигранты едут в Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Ханты-Мансийск.

При этом иностранцы стараются перебраться в Россию целыми семьями, оформляя российское гражданство и устраивая детей в садики, школы и вузы. Причиной популярности российских городов является возможность заработать неплохие деньги и большое количество мест для трудовой деятельности. Кроме того, получить достойную зарплату для отправки на родину можно всего за несколько месяцев.

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Однако в скором времени конкуренцию привычным рабочим из Средней Азии и Молдавии составят жители африканских стран, Северной Кореи, Вьетнама, Индии и Пакистана. Это связано с традиционным дефицитом рабочих рук и постепенным снижением потока мигрантов из стран СНГ.

Многим работодателям выгодны послушные и спокойные иностранцы, готовые работать за небольшой доход, а гастарбайтерам — возможность прокормиться в России. Пока их не пугает языковая проблема и разница культур. Что будет дальше, покажет время.

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