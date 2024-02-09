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Published Сегодня, 04:25

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Updated Сегодня, 04:27

Игрушки просят принести новосибирцев

Новосибирцев просят принести в зоопарк ненужные вещи — из них сделают игрушки

9 февраля 2024, 04:25
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Игрушки просят принести новосибирцев

Новосибирцев просят принести в зоопарк ненужные вещи

Гостей Новосибирского зоопарка приглашают принять участие в создании игрушек для животных, а также принести ненужные вещи.

11 февраля в Новосибирском зоопарке пройдет добровольческая инициатива, к которой могут присоединиться все желающие. Посетителей научат создавать полезные игрушки для животных.

Также в зоопарке будет проводиться сбор вещей и игрушек для животных. Если у вас дома есть ненужные покрывала, полотенца, пеленки, то смело приносите их в парк.

Ниже приведен список того, что можно принести в зоопарк:

  • Пледы, покрывала.
  • Полотенца, пеленки и другие текстильные изделия.
  • Корзины из плетеных материалов.
  • Канистры и дорожные конусы.
  • Игрушки для животных.
  • Спортивные мячи.

Мероприятие пройдет в павильоне «Тропический мир» и будет длиться с 12:00 до 17:00 11 февраля. Всех, кто примет участие в акции, ждут приятные сюрпризы.

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#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк#Игрушки
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