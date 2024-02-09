Новосибирцев просят принести в зоопарк ненужные вещи — из них сделают игрушки

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
11 февраля в Новосибирском зоопарке пройдет добровольческая инициатива, к которой могут присоединиться все желающие. Посетителей научат создавать полезные игрушки для животных.
Также в зоопарке будет проводиться сбор вещей и игрушек для животных. Если у вас дома есть ненужные покрывала, полотенца, пеленки, то смело приносите их в парк.
Ниже приведен список того, что можно принести в зоопарк:
Мероприятие пройдет в павильоне «Тропический мир» и будет длиться с 12:00 до 17:00 11 февраля. Всех, кто примет участие в акции, ждут приятные сюрпризы.