Окончательный список кандидатов в президенты России-2024

Posted Сегодня, 01:34
Published Сегодня, 01:34
Modified Сегодня, 02:14
Updated Сегодня, 02:14
В четверг, 8 февраля, Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в качестве кандидатов в президенты России Борину Надеждину, которого выдвигала «Гражданская платформа» и Сергею Малинковичу, председателю ЦК партии «Коммунисты России». Центризбирком почитал, что оба политика предоставили слишком много недостоверных подписей в свою поддержку. В итоге до избирательного марафона официально допущены четверо участников: трое представляют парламентские партии, один идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Рассказываем о каждом из них. Безусловно, есть вероятность, что ближе к голосованию кто-то решит снять свою кандидатуру.
Родился 25 февраля 1984 года в Смоленске. В 2006 году закончил исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2008 году получил диплом Российского государственного социального университета. В 2014 году завершил обучение в Московской школе управления «Сколково».
С 2013 года занимал пост вице-президента компании Faberlic под руководством Алексея Нечаева. В 2017–2018 годах возглавлял международный конкурс «Мой первый бизнес», который был организован на платформе «Россия — страна возможностей». А с 2018 по 2021 годы занимал должность заместителя гендиректора АНО «Россия — страна возможностей».
В 2021 году руководил избирательной кампанией партии в Госдуму, тогда же и сам стал депутатом. Является первым заместителем руководителя фракции «Новые люди» и членом комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Осенью 2023 года баллотировался на пост мэра Москвы и получил 5,34% голосов, заняв четвёртое место среди пяти кандидатов.
Действующий президент России родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. Прошел курсы переподготовки оперативного состава при Высшей школе КГБ СССР. В 1985 году окончил Краснознаменный институт КГБ СССР. Кандидат экономических наук.
В 1985 году был направлен в представительство КГБ в ГДР, работал в Дрездене до 1990 года. После возвращения в СССР работал в мэрии Санкт-Петербурга. Был председателем комитета по внешним связям, заместителем мэра Анатолия Собчака.
В 1996 перешел на работу в Управление делами президента РФ на должность заместителя руководителя ведомства. С июля 1998 года по август 1999 года Владимир Путин занимал пост директора Федеральной службы безопасности РФ. В августе 1999 был утвержден Госдумой на должности премьер-министра со значительным большинством голосов.
После отставки Бориса Ельцина выиграл президентские выборы в 2000 году. За Путина проголосовали 52,94% голосов. Затем переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах.
С 2008 по 2012 год занимал пост председателя партии «Единая Россия», но в партию не вступал.
Председатель Либерально-демократической партии России родился 4 января 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московский станкоинструментальный институт, в 1996 году — Московский экономико-статистический институт. Доктор экономических наук.
С 1990 года работал в аппарате президиума Верховного совета РСФСР, после два года занимал пост советника при исполкоме Российского союза промышленников и предпринимателей, а с июня 1992 по декабрь 1993 был советником мэра Москвы Юрия Лужкова.
В 1999 году был избран в Госдуму по списку «Блока Жириновского». Позде по спискам ЛДПР переизбирался в 2003, 2007, 2011, 2016 и 2021 годах. Председатель комитета Государственной Думы по международным делам.
Избран председателем ЛДПР после смерти Владимира Жириновского в 2022 году.
Леонид Слуцкий занимается преподавательской деятельностью. Возглавляет кафедру международных отношений и интеграционных процессов на факультете политологии МГУ имени М. В. Ломоносова. Президент факультета мировой политики МГУ.
Родился 30 октября 1948 г. в селе Резино Усть-Таркского района Новосибирской области. В 1972 г. окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности «агроном», в 1995 — Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Кандидат экономических наук.
После окончания вуза работал агрономом, а после директором совхоза в Мошковском районе Новосибирской области. В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, входил во фракцию «Аграрный союз», депутатский блок «Народное единство». В феврале 1993 г участвовал в создании Аграрной партии России, занял пост заместителя ее председателя.
С 1993 — депутат Государственной думы всех восьми созывов.
В преддверии очередных парламентских выборов 1999 году из-за разногласия с руководством Аграрной партии Николай Харитонов вместе с группой сторонников покинул партийный съезд и заявил о вхождении в блок с КПРФ. С тех выбирался в нижнюю палату российского парламента при поддержке коммунистов.
31 мая 2003 г. был снят с руководящих постов в правлении и центральном совете Аграрной партии.
В декабре 2003 года был выдвинут КПРФ на выборы президента России, на выборах 14 марта 2004 года набрал 13,69% голосов и занял второе место. В ноябре 2008 Харитонов вступил в КПРФ и вошел в состав президиума ЦК партии.