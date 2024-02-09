Окончательный список кандидатов в президенты России-2024

В четверг, 8 февраля, Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в качестве кандидатов в президенты России Борину Надеждину, которого выдвигала «Гражданская платформа» и Сергею Малинковичу, председателю ЦК партии «Коммунисты России». Центризбирком почитал, что оба политика предоставили слишком много недостоверных подписей в свою поддержку. В итоге до избирательного марафона официально допущены четверо участников: трое представляют парламентские партии, один идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Рассказываем о каждом из них. Безусловно, есть вероятность, что ближе к голосованию кто-то решит снять свою кандидатуру.