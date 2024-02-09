Пенсионеров и подростков стали чаще брать на работу в Новосибирске

В связи с этим, работодатели принимают новые меры при выборе кандидатов на работу. Они активно разрабатывают молодежную политику, стремятся обучать подростков и привлекать их к работе на неполный рабочий день с 14 лет. Также все больше предпочтений отдаются представителям категории «60+».