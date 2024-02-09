Пенсионеров и подростков стали чаще брать на работу в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
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Updated Сегодня, 02:19
В Новосибирской области наблюдается нехватка рабочей силы. Особенно в дефиците оказались самые востребованные специалисты в возрасте от 22 до 35 лет, В то же время, много соискателей приходится на категорию людей старше 60 лет.
Это связано, в частности, с увеличением числа работников в возрасте от 10 до 19 лет и недостатком представителей востребованной возрастной группы 22-35 лет из-за демографического спада в 90-х годах, пишет Горсайт.
В связи с этим, работодатели принимают новые меры при выборе кандидатов на работу. Они активно разрабатывают молодежную политику, стремятся обучать подростков и привлекать их к работе на неполный рабочий день с 14 лет. Также все больше предпочтений отдаются представителям категории «60+».