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Премьер НОВАТа Михаил Лифенцев

Премьер НОВАТа Михаил Лифенцев удостоен звания «Заслуженный артист РФ»

9 февраля 2024, 08:30
Фото: СultVitamin.ru
Премьер НОВАТа Михаил Лифенцев
В НОВАТе поздравили блистательного премьера с высоким признанием его профессиональных достижений — 8 февраля 2024 года Президент подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» артисту балета НОВАТ Михаилу Лифенцеву.

Михаил Лифенцев — выпускник Новосибирского государственного хореографического училища. Завершив учебу в 2009 году Лифенцев присоединился к труппе Новосибирского театра оперы и балета.

Премьер НОВАТа Михаил ЛифенцевПремьер НОВАТа Михаил Лифенцев
Премьер НОВАТа Михаил Лифенцев
Фото: СultVitamin.ru

Артист исполнил множество ролей, которые покоряют техническим мастерством, драматизмом и благородной мужественной красотой танца. В их числе незабываемые образы Щелкунчика-принца и исполнителя Испанского танца в балетном спектакле «Щелкунчик» в хореографии Вайононена, Дроссельмейера в хореографии Григоровича. Яркие роли Красса в балете «Спартак», Злого гения в балете Чайковского «Лебединое озеро» (хореография М. Петипа, Л. Иванова, А. Горского, А. Мессерера в редакции М. Мессерера), а также многие другие запомнившиеся новосибирцам и гостям города роли.

Реконструкцию театра «Старый дом» перенесли в Новосибирске на 2025 год
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В Новосибирске реконструкция театра «Старый дом» перенесена на 2025 год.

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#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Новат#Ольга Храмушкина#Оперный театр
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