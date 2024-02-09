Премьер НОВАТа Михаил Лифенцев удостоен звания «Заслуженный артист РФ»

Артист исполнил множество ролей, которые покоряют техническим мастерством, драматизмом и благородной мужественной красотой танца. В их числе незабываемые образы Щелкунчика-принца и исполнителя Испанского танца в балетном спектакле «Щелкунчик» в хореографии Вайононена, Дроссельмейера в хореографии Григоровича. Яркие роли Красса в балете «Спартак», Злого гения в балете Чайковского «Лебединое озеро» (хореография М. Петипа, Л. Иванова, А. Горского, А. Мессерера в редакции М. Мессерера), а также многие другие запомнившиеся новосибирцам и гостям города роли.