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Дорогу закроют на весь день

Ради салюта 23 февраля в Новосибирске перекроют площадь Будагова

9 февраля 2024, 01:36
Фото: 1MI
Дорогу закроют на весь день
В пятницу, 23 февраля, в Новосибирске запланирован артиллерийский салют в честь Дня защитника отечества. В связи с этим организаторы решили временно перекрыть площадь Инженера Будагова, сообщается на сайте мэрии.

По данным проекта постановления, предусматривается прекращение движения автотранспорта на период подготовки и проведения салюта. При этом будет обеспечен объезд по общедоступным дорогам.

Отмечается, что с 8:00 до 22:00 будет закрыто движение от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по ул. Обской, 2. Однако исключение сделают для автотранспорта и военной техники 41-й общевойсковой армии.

В то же время, с 20:00 до 22:00 будет ограничено движение по путепроводу на площади Инженера Будагова, но общественный транспорт проехать сможет.

Мэрия поручила департаменту транспорта подготовить схемы движения на этот день.

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