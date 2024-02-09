Ради салюта 23 февраля в Новосибирске перекроют площадь Будагова

Posted Сегодня, 01:36
Published Сегодня, 01:36
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Updated Сегодня, 01:38
По данным проекта постановления, предусматривается прекращение движения автотранспорта на период подготовки и проведения салюта. При этом будет обеспечен объезд по общедоступным дорогам.
Отмечается, что с 8:00 до 22:00 будет закрыто движение от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по ул. Обской, 2. Однако исключение сделают для автотранспорта и военной техники 41-й общевойсковой армии.
В то же время, с 20:00 до 22:00 будет ограничено движение по путепроводу на площади Инженера Будагова, но общественный транспорт проехать сможет.
Мэрия поручила департаменту транспорта подготовить схемы движения на этот день.