Трамвайные пути могут продлить до «Снегирей» и «Родников» в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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В Новосибирске планируется расширение трамвайных путей в направлении жилых районов «Снегири» и «Родники». Предполагается прокладка путей от улицы Учительской до Краузе.
Однако, возникают определенные сложности с пересечением железнодорожных путей, которые невозможно устранить. Администрация города обратилась к РЖД для получения информации о возможности создания дополнительных путей: «Мы запрашивали у РЖД информацию о возможности убрать ветки, пробить створ, чтобы улучшить транспортную доступность. Но ветки востребованы и обеспечивают функционал предприятий Калининского района», — сказал врио мэра в эфире радио «Городская волна».
Олег Клемешов также отметил, что уже разработаны планы по продлению трамвайных путей и в настоящее время ведется активная работа по их реализации.