Трамвайные пути могут продлить до «Снегирей» и «Родников» в Новосибирске

Однако, возникают определенные сложности с пересечением железнодорожных путей, которые невозможно устранить. Администрация города обратилась к РЖД для получения информации о возможности создания дополнительных путей: «Мы запрашивали у РЖД информацию о возможности убрать ветки, пробить створ, чтобы улучшить транспортную доступность. Но ветки востребованы и обеспечивают функционал предприятий Калининского района», — сказал врио мэра в эфире радио «Городская волна».