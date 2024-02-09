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Пока обсуждается проект

Трамвайные пути могут продлить до «Снегирей» и «Родников» в Новосибирске

9 февраля 2024, 08:50
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Пока обсуждается проект
Олег Клемешов, и. о. мэра Новосибирска, представил план по продлению трамвайных путей до жилмассивов «Снегири» и «Родники».

В Новосибирске планируется расширение трамвайных путей в направлении жилых районов «Снегири» и «Родники». Предполагается прокладка путей от улицы Учительской до Краузе.

Однако, возникают определенные сложности с пересечением железнодорожных путей, которые невозможно устранить. Администрация города обратилась к РЖД для получения информации о возможности создания дополнительных путей: «Мы запрашивали у РЖД информацию о возможности убрать ветки, пробить створ, чтобы улучшить транспортную доступность. Но ветки востребованы и обеспечивают функционал предприятий Калининского района», — сказал врио мэра в эфире радио «Городская волна».

Олег Клемешов также отметил, что уже разработаны планы по продлению трамвайных путей и в настоящее время ведется активная работа по их реализации.

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#Транспорт#Новосибирск#Общественный транспорт#Эмилия Губарева#Трамвайные пути#Родники#Снегири
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